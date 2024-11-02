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Парковки в Москве 4 ноября будут бесплатными

Новости
02 нояб 2024
108
Парковки в Москве 4 ноября будут бесплатными

В День народного единства, 4 ноября, парковаться на улицах Москвы можно будет бесплатно. Об этом сообщается на портале мэра столицы.

3 ноября водители смогут оставить машины бесплатно везде, кроме зон с тарифами 380, 450 и 600 руб., а также с динамическим. Стоянки со шлагбаумом останутся платными.

Столичные власти просят автомобилистов помнить о безопасности на дорогах и соблюдать правила остановки и стоянки.

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