Парковки в Москве 4 ноября будут бесплатными
02 нояб 2024
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В День народного единства, 4 ноября, парковаться на улицах Москвы можно будет бесплатно. Об этом сообщается на портале мэра столицы.
3 ноября водители смогут оставить машины бесплатно везде, кроме зон с тарифами 380, 450 и 600 руб., а также с динамическим. Стоянки со шлагбаумом останутся платными.
Столичные власти просят автомобилистов помнить о безопасности на дорогах и соблюдать правила остановки и стоянки.
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