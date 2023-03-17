Отопление в Москве отключат при 8 градусах тепла и выше
Отопительный сезон в Москве завершится, когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 дней будет плюс 8°С и выше. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Пётр Бирюков.
«Осенне-зимний период прошёл ровно и, несмотря ни на какие природные катаклизмы, достойно. Москвичи получали услуги по теплообеспечению, водоснабжению, электрическому обеспечению. Все городские системы работают в штатном режиме, без аварий», — рассказал Бирюков на пресс-конференции.
Он добавил, что город готов к весеннему паводку. С 1 по 30 апреля в столице пройдёт весенний месячник благоустройства, а 15 апреля — общегородской субботник, в котором смогут участвовать все желающие.
Многие жители Москвы жалуются на реагенты. Ранее власти города отмечали, что полностью отказаться от них нельзя, чтобы избежать травматичных ситуаций на улицах и ДТП. Заммэра Бирюков пояснял, что на столичных улицах применяются экологически чистые, комбинированные реагенты и гранитная крошка.