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Отопление в Москве отключат при 8 градусах тепла и выше

Дата публикации: 17 мар 2023
Отопление в Москве отключат при 8 градусах тепла и выше

Отопительный сезон в Москве завершится, когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 дней будет плюс 8°С и выше. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Пётр Бирюков.

«Осенне-зимний период прошёл ровно и, несмотря ни на какие природные катаклизмы, достойно. Москвичи получали услуги по теплообеспечению, водоснабжению, электрическому обеспечению. Все городские системы работают в штатном режиме, без аварий», — рассказал Бирюков на пресс-конференции.

Он добавил, что город готов к весеннему паводку. С 1 по 30 апреля в столице пройдёт весенний месячник благоустройства, а 15 апреля — общегородской субботник, в котором смогут участвовать все желающие.

Многие жители Москвы жалуются на реагенты. Ранее власти города отмечали, что полностью отказаться от них нельзя, чтобы избежать травматичных ситуаций на улицах и ДТП. Заммэра Бирюков пояснял, что на столичных улицах применяются экологически чистые, комбинированные реагенты и гранитная крошка.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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