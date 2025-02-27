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Около 90% людей регистрируются в «Этажах» через Сбер ID: Ильдар Хусаинов

Дата публикации: 27 фев 2025
Около 90% людей регистрируются в «Этажах» через Сбер ID: Ильдар Хусаинов

Около 90% всех клиентов компании «Этажи» — одного из крупнейших агентств недвижимости — регистрируются в личном кабинете с помощью Сбер ID. Об этом сегодня рассказал основатель и руководитель компании «Этажи» Ильдар Хусаинов на конференции Domclick Digital Day в Казани.

Мы сделали со Сбером авторизацию в личном кабинете [на сайте «Этажи»] через Сбер ID. И это — настоящая бомба, я вам прямо скажу. Если вдруг у кого еще нет Сбер ID на сайте, срочно запускайте. Это касается и застройщиков, и агентств недвижимости.

Люди доверяют этому способу авторизации больше, чем другим. По Госуслугам, например, доля меньше 10%. Все регистрируются только через Сбер ID. Потому что это быстро, понятно, удобно, это у каждого под рукой.

Фото эксперта
Ильдар Хусаинов
Основатель компании «Этажи»

Компания «Этажи» входит в топ-10 по количеству сделок в мире и уже много лет занимает лидирующие позиции среди российских риелторских агентств. В 2012 году началось активное развитие сети. Сегодня она представлена более чем в 270 городах России и 15 странах мира. Регулярно компания попадает в список наиболее выгодных франшиз по версии Forbes, а также занимает первое место в рейтинге топ-100 агентств недвижимости в России по версии Домклик.

Конференция Domclick Digital Day проходит сегодня в Татарстане. Главные темы мероприятия: инновации на рынке недвижимости, способные изменить будущее индустрии. Среди спикеров — директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи, управляющий директор Sber AI Lab Семен Буденный, профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич и другие.

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Domclick Digital Day
Илья Шайдуров
Илья ШайдуровВсе авторы
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Эксперт по недвижимости
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