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Новостройки Санкт-Петербурга с минимальными ценами: рейтинг Домклик

Дата публикации: 30 авг 2024
Новостройки Санкт-Петербурга с минимальными ценами: рейтинг Домклик

Дешевле всего квартиру без отделки на первичном рынке Санкт-Петербурга можно купить в жилом комплексе «Полет». К такому выводу пришли аналитики Домклик.

Это ЖК экономкласса — «квадрат» жилья там стоит 119 тыс. руб.

Второе место поделили ЖК комфорт-класса «Алгоритм. Стрельна» и «СМАРТ» со стоимостью квадратного метра 135 тыс. руб.

Кроме этого, в лидерах такие комплексы, так «Новое Колпино», «АЭРОСИТИ» и «Мариоки». 1 кв. м жилья там обойдется в 137 тыс. руб., 150 тыс. руб. и 155 тыс. руб. соответственно.

Название жилого комплекса

Медианная стоимость кв. м

Cтоимость квартиры 50 кв. м

Полет

119

5,9 млн руб.

Алгоритм. Стрельна

135

6,7 млн руб.

СМАРТ

135

6,8 млн руб.

Новое Колпино

137

6,8 млн руб.

АЭРОСИТИ

150

7,5 млн руб.

Мариоки

155

7,7 млн руб.

Аквилон Олл Ин 3.0

167

8,4 млн руб.

Петербургское садовое кольцо

172

8,6 млн руб.

Северная Лисица

176

8,8 млн руб.

Монография

184

9,2 млн руб.

Аналитики Домклик отмечают, что на рынке новостроек Санкт-Петербурга много объектов, которые можно купить по низкой цене. Медианная стоимость квадратного метра на первичном рынке — около 238,5 тыс. руб.

При этом в недорогих ЖК цена за «квадрат» может быть 119-184 тыс. руб. Почти все из бюджетных новостроек находятся за пределами КАД.

Что и как считали аналитики

Эксперты изучили объявления о продаже квартир без отделки в новостройках, апартаменты они не учитывали. Аналитики проанализировали медианные цены за «квадрат» на конец августа 2024 года. Также они вычислили стоимость стандартной квартиры.

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Новостройки
Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
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