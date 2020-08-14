Новости недели: 7 — 14 августа 2020
- Ипотеку под 2% могут расширить на «вторичку» на Колыме и Чукотке
- Скидка 0,3% доступна на 5 000 частных домов на ДомКлик
- Росреестр сообщает: в некоторых регионах увеличены сроки рассмотрения обращений
- Индекс московской недвижимости рассчитывается на основе данных ДомКлик
- В жилых домах запретили продавать бытовую химию и мебель
1. Ипотеку под 2% могут расширить на «вторичку» на Колыме и Чукотке
Минвостокразвития предлагает расширить программу «Дальневосточной ипотеки» под 2% на вторичное жилье на Чукотке, в Магаданской области и в Сахалинской области за исключением ее столицы, пишет РИА Недвижимость.
Отмечается, что такое расширение программы только в Сахалинской области позволит улучшить жилищные условия и закрепить на Дальнем Востоке более 1,9 тысячи молодых семей.
Узнайте, как оформить ипотеку по льготной программе: «Как получить Дальневосточную ипотеку в Сбербанке».
2. Скидка 0,3% доступна на 5 000 частных домов на ДомКлик
Недавно мы расширили действие акции «Скидка 0,3%» на ставку по ипотеке на всю категорию вторичной недвижимости на ДомКлик, в том числе дома, части домов, таунхаусы.
Уже сейчас вы можете выбрать для себя дом из 5 000 предложений по всей России, и купить его со скидкой на ставку по ипотеке на DomClick.ru. Для еще 2 000 домов скидка станет доступна в ближайшее время, а новые предложения появляются каждый день. Всего же на ДомКлик вы можете найти больше 250 тысяч объявлений о продаже домов и таунхаусов.
3. Росреестр сообщает: в некоторых регионах увеличены сроки рассмотрения обращений
После периода ограничений из-за пандемии коронавируса в некоторых регионах образовалась очередь из поступивших заявлений, что привело к увеличению сроков рассмотрения обращений.
Как следует из сообщения ведомства, самая большая очередь образовалась в Подмосковье и Краснодарском крае. Сроки оказания услуг взяты на контроль руководством ведомства. Росреестр ведет работу по решению этого вопроса совместно с застройщиками, банками, МФЦ и органами исполнительной власти регионов.
Если вы подали документы на регистрацию прав собственности, на кадастровый учет или единую учетно-регистрационную процедуру, получить информацию о статусе процесса можно по телефону Росреестра: 8(800)100-34-34 (звонок бесплатный).
4. Индекс московской недвижимости рассчитывается на основе данных ДомКлик
10 августа Московская биржа и Сбербанк начали расчет и публикацию Индекса московской жилой недвижимости на основе данных ДомКлик. Индекс поможет участникам рынка принять взвешенное решение при инвестировании в недвижимость.
Значение Индекса московской недвижимости — средневзвешенное значение стоимости 1 кв. м жилья по административным округам Москвы. Индекс рассчитывается на основе данных ДомКлик о реальных ипотечных сделках Сбербанка.
Эти же данные использует сервис ДомКлик «Анализ цены», который помогает клиентам определить рыночную стоимость конкретной квартиры перед продажей или покупкой. Узнать рыночную цену квартиры можно за пару минут онлайн на ДомКлик.
5. В жилых домах запретили продавать бытовую химию и мебель
Магазины бытовой химии и строительных материалов теперь запрещено размещать в жилых домах и общественных зданиях, а мусоропроводы должны быть защищены от возгорания противопожарными перегородками. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на приказ МЧС России.
Кроме того, в жилых домах запрещается размещать магазины по продаже пороха, капсюлей, патронов, а также «веществ и материалов, способных взрываться или возгораться». Запрет на размещение касается и магазинов по продаже мебели, автозапчастей и автомобильных масел.