Новости недели: 26 февраля — 5 марта 2021
1. Сбер снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке
Сбер снизил минимальный первоначальный взнос по программе льготной ипотеки «Господдержка 2020». Для клиентов, оформляющих ипотеку с подтверждением дохода и занятости, он составляет 15%, а без подтверждения дохода и занятости — 30%.
Оформить ипотеку и выбрать жилье можно онлайн на DomClick.ru.
2. В России может появиться ипотека с плавающими ставками
Банк России готовится к разработке регулирования ипотечного кредитования граждан по плавающим ставкам, говорится на сайте ЦБ.
В Центробанке анализируют причины и риски использования плавающих ставок по ипотеке, рассматриают международный опыт и возможные варианты развития регулирования. О точных сроках появления в России ипотеки с плавающими ставками пока не сообщается.
3. Названы регионы с самой дорогой и дешевой ипотекой
Республики Чечня, Ингушетия и Тыва по итогам января стали субъектами РФ с самой высокой средней стоимостью обслуживания ипотеки, пишет РИА Новости.
Жители Чечни могли оформить кредит в среднем под 8,06%, Ингушетии — под 8,03%, Тывы — под 7,99%. Напротив, самая доступная ипотека в Чукотском автономном округе (4,98%), Приморском крае (5,89%) и Якутии (5,94%).
4. Сбер увеличил максимальную сумму рефинансирования до 30 млн рублей
Сбер увеличил максимальную сумму рефинансирования ипотечных кредитов других банков с 9,5 млн до 30 млн рублей. Рефинансировать ипотеку в Сбере можно по ставке от 7,9%.
5. Минстрой планирует разработать типовые проекты частных домов и коттеджей
Минстрой РФ предлагает создать типовые проекты домов и коттеджей для индивидуального жилищного строительства в регионах России, пишет Интерфакс. В министерстве при этом подчеркивают, что проекты должны быть разнообразными и вариативными.
Также Минстроей совместно с Минцифрой и ДОМ.РФ разрабатывают сервис строительства индивидуальных жилых и садовых домов, который позволит сократить количество взаимодействий граждан с органами власти, учреждениями и другими организациями.