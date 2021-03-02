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СберБанк увеличил максимальную сумму рефинансирования до 30 млн рублей 

Дата публикации: 02 мар 2021
СберБанк увеличил максимальную сумму рефинансирования до 30 млн рублей 

СберБанк увеличил максимальную сумму рефинансирования ипотечных кредитов других банков с 9,5 млн до 30 млн рублей. 

Рефинансировать ипотеку в СберБанке можно по ставке от 7,9% годовых на сумму до 27,5 млн рублей. В рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты и задолженность по кредитной карте других банков до 1,5 млн рублей, а также получить до 1 млн рублей на любые цели.

«Теперь клиенты могут объединить ипотеку и кредиты других банков на сумму до 30 млн рублей и платить по сниженной ставке. 

Для рефинансирования ипотеки клиентам не потребуется предоставлять справки об остатке задолженности в другом банке. Достаточно подать заявку на рефинансирование онлайн на DomClick.ru, получить решение в течение 2 дней и всего один раз приехать в банк для подписания документов» — Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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