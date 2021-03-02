СберБанк увеличил максимальную сумму рефинансирования до 30 млн рублей
СберБанк увеличил максимальную сумму рефинансирования ипотечных кредитов других банков с 9,5 млн до 30 млн рублей.
Рефинансировать ипотеку в СберБанке можно по ставке от 7,9% годовых на сумму до 27,5 млн рублей. В рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты и задолженность по кредитной карте других банков до 1,5 млн рублей, а также получить до 1 млн рублей на любые цели.
«Теперь клиенты могут объединить ипотеку и кредиты других банков на сумму до 30 млн рублей и платить по сниженной ставке.
Для рефинансирования ипотеки клиентам не потребуется предоставлять справки об остатке задолженности в другом банке. Достаточно подать заявку на рефинансирование онлайн на DomClick.ru, получить решение в течение 2 дней и всего один раз приехать в банк для подписания документов» — Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.