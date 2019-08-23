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Новости недели: 16 — 23 августа 2019

Новости
Дата публикации: 23 авг 2019
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Новости недели: 16 — 23 августа 2019

1. Сбербанк снижает ставки по военной ипотеке

19 августа 2019 года Сбербанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам для военнослужащих на 0,3 п. п. (с 9,5% до 9,2%). Теперь приобрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке можно от 9,2% годовых по военной ипотеке.

Предложение предоставляется военнослужащим — участникам накопительно-ипотечной системы, имеющим право на получение целевого жилищного займа на основании Федерального закона«О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» №117-ФЗ от 20.08.2004.

«Мы поддерживаем тех, кто стоит на защите нашей Родины. Снижение ставок по ипотеке Сбербанка поможет военнослужащим приобрести собственное жилье, обеспечит для них надежный тыл и уверенность в будущем», — прокомментировала Светлана Кирсанова, заместитель Председателя Правления Сбербанка.

2. Работников скорой помощи и поликлиник предложили обеспечить жильем

Минздрав России предлагает обязать регионы предусмотреть социальный пакет для медицинских работников первичного звена и скорой помощи, включающий жилье, приоритет для поступления их детей в ясли, детские сады, школы, пишет ТАСС. Об этом сообщила во вторник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

«Просим также поручение субъектам РФ в обязательном порядке предусмотреть социальный пакет для медицинских работников первичного звена и скорой помощи. Особую значимость имеет закрепление обязательств регионов по обеспечению медиков служебным жильем, в том числе передача служебного жилья через несколько лет работы», — сказала она, выступая с докладом перед президентом РФ Владимиром Путиным.

3. В Москве зафиксирован нетипичный спрос на квартиры

В июле отмечался нетипично высокий для лета спрос на рынке вторичной недвижимости Москвы, сообщает РБК. Он превзошел по спросу предыдущий месяц на рекордные за всю современную историю рынка 32%. Такие данные приводятся в пресс-релизе компании «Инком-Недвижимость».

Одна из причин роста активности покупателей в так называемый мертвый для рынка недвижимости сезон — снижение ставок по ипотеке, считают аналитики. Число сделок с привлечением жилищных кредитов в июле, по статистике компании, выросло на 26,1% относительно прошлого месяца.

В августе спрос может остаться также на высоком уровне. По предварительным оценкам, первые две недели месяца спрос на вторичке в столице сравнялся с показателями аналогичного периода предыдущего года.

4. В Минстрое рассказали о новой стратегии развития стройотрасли

Разрабатываемая в России стратегия развития строительной отрасли поможет предотвращать конфликты при создании городской среды, пишет ТАСС. Такое мнение высказал в пятницу журналистам замминистра строительства и ЖКХ РФ Дмитрий Волков на полях Уральского форума по устойчивому развитию.

Предполагается, что первичный вариант текста стратегии развития строительной отрасли РФ до 2030 года будет готов к сентябрю. По словам Волкова, один из вопросов, который обозначен в документе — создание инструментов для диалога государства и общества по поводу устойчивого развития городов.

Замминистра отметил, что стратегия развития строительной отрасли разрабатывается по полицентрической системе, то есть проект продумывают несколько центров. «Проектные команды — территориальные и специализированные — работают над теми или иными темами, то есть фактически это мнение сообщества», — считает он.

5. Определен размер комфортного дохода семьи для обслуживания ипотеки в России

Доход российской семьи, комфортный для обслуживания среднего ипотечного кредита, должен составлять 75,6 тыс. руб., рассказывает РБК. Это следует из результатов исследования, проведенного в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

В августе 2019 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, увеличился по сравнению с мартом 2019 года на 5,6%. Это произошло из-за роста среднего размера жилищного кредита на 4,5% и средней ипотечной ставки на 0,4%, объясняется в исследовании.

Самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания кредита на жилье, зафиксирован столичных регионах — Москве (152,2 тыс. руб.), Подмосковье (112,5 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (91,7 тыс. руб.), Ленобласти (88,8 тыс. руб.).

Также высокие показатели зафиксированы в Приморском крае, где рекомендованный семейный доход для ипотечного заемщика составляет 87,8 тыс. руб. в месяц.

Наименьший размер рекомендованного дохода — в Челябинской области (53,1 тыс. руб.), Алтайском крае (55,2 тыс. руб.), а также в Кемеровской (55,5 тыс. руб.), Оренбургской (58,4 тыс. руб.) и Омской (60,8 тыс. руб.) областях, говорится в материалах НБКИ.

Самые высокие шансы получить ипотечный кредит на жилье есть у россиян в возрасте от 26 до 30 лет, сообщили ранее аналитики. С наибольшей вероятностью кредит на жилье могут получить наемные работники.

Для справки: средняя стоимость ипотечной квартиры в Москве составляет около 9 млн руб., а средний размер кредита на жилье — 5,4 млн руб. 

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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