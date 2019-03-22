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Новости недели: 15 — 22 марта 2019

Новости
Дата публикации: 22 мар 2019
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Новости недели: 15 — 22 марта 2019

1. Госдума приняла в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах  

Документ разработан в рамках реализации послания президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

Ипотечные каникулы предусматривают отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по ипотеке и установление запрета для кредиторов на применение в этот период предусмотренных законодательством последствий нарушения заемщиком сроков возврата основной суммы долга и уплаты процентов по соответствующим договорам, а также на обращение взыскания на заложенное имущество, если оно является единственным жилым помещением заемщика.

2. Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года

В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года. Подготовка соответствующих предложений занесена в план-график мероприятий стратегического планирования Минтруда, с которым ознакомились «Известия». Предложения подготовят к III кварталу текущего года.

В Экспертном совете при правительстве РФ подсчитали, что из-за демографической ямы 1990-х годов число женщин, претендующих на маткапитал, может сократиться на 30% в ближайшие годы. Освободившиеся средства эксперты предлагают потратить на увеличение суммы выплат или введение капитала на третьего ребенка.

3. Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75 процента годовых — пишут РИА Новости

В прошлом месяце ЦБ также оставил показатель без изменений. Тогда аналитики отмечали, что регулятор может занять выжидательную позицию перед возможным циклом снижений.

При этом Центробанк допустил, что в дальнейшем ключевая ставка может снижаться.

4. ДомКлик запустил продвижение объявлений 

Размещение объявлений на ДомКлик остается бесплатным, но теперь пользователям доступно платное продвижение объявлений. 

Воспользоваться услугой могут собственники и агентства недвижимости. Для продвижения объявлений доступны два тарифа: «Экспресс» и «Премиум».

Продвижение позволит получить больше просмотров и привлечет внимание клиентов, а покупатели увидят, что продавец настроен решительно и, скорее всего, максимально быстро готов выйти на сделку.

5. 19 домов Urban Group начнут достраивать в апреле

Работы по достройке 19 домов Urban Group планируется начать в апреле, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на сайт Фонда защиты прав дольщиков.

Согласно планам, в апреле начнутся работы по двум домам в ЖК «Видный город», пяти — в ЖК «Лайково» и по шести — в ЖК «Лесобережный» и «Митино О2». Из графиков следует, что в ряде объектов ранее уже велись работы по подземной части, а по некоторым домам еще предстоит провести подготовку территории.

Достройка всех домов будет завершена до августа 2021 года.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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