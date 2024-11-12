Нотариусов обяжут сообщать наследникам о кредитных долгах заранее
Нотариусы будут обязаны уведомлять о долгах наследодателя перед банками и МФО до вступления граждан в наследство. Такой закон Госдума приняла во втором и третьем чтении.
Согласно действующему законодательству, наследство включает в себя не только имущество — квартиру, машину и так далее, — но и некоторые долги наследодателя, в том числе по кредитам. Но если от наследства отказаться, то ничего платить не придется.
Сейчас в законодательстве не прописан порядок информирования наследников о кредитных долгах наследодателя. Из-за этого, как отмечают авторы законопроекта, первые узнают о такой задолженности после принятия наследства. Причем зачастую она равна или даже превышает стоимость самого имущества.
В связи с этим депутаты предлагают обязать нотариусов запрашивать соответствующую информацию в Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ) информацию о бюро кредитных историй (БКИ). Причем сделать это нужно в короткие сроки с начала оформления наследства.
После получения данных нотариус должен сообщить наследникам, которые подали ему заявления о принятии наследства, о наличии или отсутствии долгов, а также их сумму. Кроме этого, он должен рассказать о задолженности, даже если узнал о ней из других источников. Нотариус может уведомить об этом, отправив письмо по адресу места жительства или электронной почты, а также при личной встрече.
Предполагается, что закон вступит в силу через год со дня официального опубликования.
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