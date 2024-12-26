Молодым ученым в Татарстане дадут жилищные субсидии
Программа, в рамках которой молодые ученые смогут получить субсидию в 550 тыс. руб. на улучшение жилищных условий, заработает в Татарстане со следующего года. Об этом заявил министр по делам молодежи республики Ринат Садыков.
«В следующем году заработает новая программа для молодых ученых. Это станет очень достойным наследием Года научно-технологического развития Республики Татарстан. 27,5 млн руб. будет направлено на то, чтобы молодые ученые Татарстана имели возможность получить субсидию в размере 550 тыс. руб. на улучшение своих жилищных условий», — сказал он в ходе итоговой пресс-конференции.
Как предполагается, столько же должен будет выплатить работодатель. Таким образом, по словам Садыкова, 1,1 млн руб. получит молодой ученый, в котором заинтересованы предприятия, организации, научно-исследовательский институт либо вуз и Татарстан в целом.
Эта программа рассчитана на три года, но ее могут продлить, подытожил Садыков.
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