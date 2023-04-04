Минстрой решит проблему с переплатой за отопление в Москве
Минстрой разработал законопроект, который изменит способ расчёта оплаты за отопление в Москве, узнали «Известия».
В большинстве регионов России, в том числе в столице, она рассчитывается равномерно на 12 месяцев — по потреблению энергии за предыдущий год. В результате в тёплую зиму жители платят по цене более холодного предыдущего сезона — сумма вырастает на 25–50%. Ведомство предлагает дать право коммунальным службам выбирать подходящие периоды для расчётов, что будет сглаживать изменения.
Правительственная комиссия одобрила инициативу.
В комитете Госдумы по строительству и ЖКХ отметили рост жалоб граждан на стоимость услуг, проводились проверки, которые выявляли не системное завышение стоимости тарифа, а начисление за прошлый период. По мнению экспертов, предлагаемые нормы позволят сделать систему расчётов в Москве более справедливой.