Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
858

Минстрой решит проблему с переплатой за отопление в Москве

Дата публикации: 04 апр 2023
Минстрой решит проблему с переплатой за отопление в Москве

Минстрой разработал законопроект, который изменит способ расчёта оплаты за отопление в Москве, узнали «Известия».

В большинстве регионов России, в том числе в столице, она рассчитывается равномерно на 12 месяцев — по потреблению энергии за предыдущий год. В результате в тёплую зиму жители платят по цене более холодного предыдущего сезона — сумма вырастает на 25–50%. Ведомство предлагает дать право коммунальным службам выбирать подходящие периоды для расчётов, что будет сглаживать изменения.

Правительственная комиссия одобрила инициативу.

В комитете Госдумы по строительству и ЖКХ отметили рост жалоб граждан на стоимость услуг, проводились проверки, которые выявляли не системное завышение стоимости тарифа, а начисление за прошлый период. По мнению экспертов, предлагаемые нормы позволят сделать систему расчётов в Москве более справедливой.

Читайте также: Как сэкономить на коммунальных платежах

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Жителей многоквартирных домов обяжут регулярно проверять газовое оборудование
1K
Как получить субсидию и льготу на оплату ЖКУ
207K
Как сделать перерасчет за услуги ЖКХ
252K
Юрист объяснил, как рассчитывают плату за общее имущество в квитанции ЖКХ
71K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
25
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
845
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
120
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал