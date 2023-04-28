Ключевая ставка Центробанка, цены и скидки на жильё и изменения в ипотеке Сбера — главное за неделю
- Центробанк уже в пятый раз сохранил ключевую ставку 7,5%
- Правительство России предложит новые меры поддержки при снижении спроса на ипотеку
- Годовой объём выдачи ипотеки на ИЖС в Сбере вырос в 4 раза
- Сбер расширил ипотеку на коммерческую недвижимость для физлиц на первичный рынок
- Домклик назвал регионы, где снизились цены на новостройки
- Сбер запустил сервис «Регистрация и расчёты» для сделок с жильём без ипотеки
- Продавцы квартир в России всё реже идут на уступки
1. Центробанк уже в пятый раз сохранил ключевую ставку 7,5%
Совет директоров Банка России принял решение в пятый раз подряд сохранить ключевую ставку на уровне — 7,5%.
Как пояснили в Центробанке, текущие темпы прироста цен увеличились с конца 2022 года, но остаются умеренными, экономическая активность растёт быстрее, чем предполагалось в февральском прогнозе регулятора.
Сохранение ключевой ставки ЦБ было ожидаемым. Домклик провёл опрос среди своих читателей: «Как вы думаете, какое решение по ключевой ставке примет Центробанк на завтрашнем заседании?». Более 64% ответили, что она не изменится, еще 20% считали, что ставка повысится, а 16% — что снизится.
2. Правительство России предложит новые меры поддержки при снижении спроса на ипотеку
Минстрой России предложит новые меры поддержки рынка недвижимости, если темпы продаж и объёмы выдачи ипотеки будут снижаться, сообщил замглавы ведомства Никита Стасишин.
По его словам, меры коснутся как ипотеки, так и субсидирования кредитов застройщиков.
Пока правительство планирует сохранить темпы строительства на уровне 2022 года, когда в России ввели рекордные 102 млн кв. м жилья.
3. Годовой объём выдачи ипотеки на ИЖС в Сбере вырос в 4 раза
Объёмы выдачи ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Сбере выросли почти в 4 раза, интерес к ней растёт каждый день. В прошлом году банк выдал порядка 25 тыс. кредитов — это 75% от всех выдач в России, сообщил Алексей Лейпи, исполняющий обязанности директора дивизиона «Домклик» Сбербанка.
По данным аналитиков Домклик, в апреле 2023 года Сбер выдаст более 4,5 тыс. ипотек на ИЖС на сумму около 19,9 млрд рублей. Это станет новым рекордом с момента старта программы. А по итогам 2023 года банк выдаст ипотеку на 200 млрд рублей — что в 2 раза больше, чем в 2022 году, и почти в 8 раз, чем в 2021-м, прогнозируют эксперты.
Алексей Лейпи отметил, что стимулируют спрос на ИЖС льготные программы ипотеки.
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4. Сбер расширил ипотеку на коммерческую недвижимость для физлиц на первичный рынок
Теперь клиенты Сбера могут купить коммерческую недвижимость не только на вторичном, но и на первичном рынке.
Ипотеку можно взять на объекты, которые строятся по договорам долевого участия и аккредитованы Сбербанком. Коммерческая недвижимость для покупки в ипотеку должна находиться на первом этаже многоквартирного дома в одном из 200 городов России.
Ставка по ипотеке — от 12,4% годовых, первоначальный взнос — от 30%. Сумма кредита — от 500 тыс. до 100 млн рублей.
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5. Домклик назвал регионы, где снизились цены на новостройки
Аналитики Домклик выяснили, в каких регионах России заметнее всего снизились цены на новостройки.
Больше всего стоимость кв. м первичного жилья в марте снизилась в Татарстане — на 2,7%, Московской — на 1,1%, Тюменской — 1,1%, Ростовской — на 0,9% — областях и в Краснодарском крае — на 0,5%.
В целом по стране средняя стоимость кв. м на рынке новостроек в марте выросла на 2,6% по сравнению с февралем — со 112 до 114 тысяч рублей.
Узнать больше о ценах на новостройки в регионах России>>
6. Сбер запустил сервис «Регистрация и расчёты» для сделок с жильём без ипотеки
Новый сервис «Регистрация и расчёты» , который упростит сделки с землёй и жильём, заработал на Домклик. Сервис доступен при покупке и продаже недвижимости на вторичном рынке за свои средства, без ипотеки. В сделке могут участвовать только физлица — и со стороны покупателя, и со стороны продавца.
Сервисы «Электронная регистрация» и «Безопасные расчёты» востребованы клиентами, причём часто они используются вместе. Домклик решил усовершенствовать эти услуги и объединить их в одну.
Сервис автоматически формирует пакет документов, а клиенту остаётся только проверить данные, отправить документы на регистрацию в Росреестр и ждать готовности — тратить время на поход в Росреестр или МФЦ не придётся. Как только право собственности перейдёт к покупателю, деньги поступят на счёт продавца. До этого они будут храниться на специальном счёте в Сбере.
7. Продавцы квартир в России всё реже идут на уступки
Растущий спрос на ипотеку и на вторичное жильё привел к сдвигу в поведении продавцов: с февраля 2023 года разница между стоимостью квартиры в объявлении и в сделке составляет 1%, выяснили аналитики Домклик, изучив, как снижалась стоимость квартиры при заключении сделок в марте.
Весь четвёртый квартал 2022 года и в начале 2023 года разница была на уровне 1,3%. Теперь продавцы делают скидки значительно реже. Самые большие скидки предлагают жители Москвы и Краснодарского края — на 2,1-2,2% от стоимости квартиры в объявлении.
Цены на вторичную недвижимость в марте практически не изменились — рост составил около 1%, до 79 тыс. руб. за кв. м.