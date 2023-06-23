Какое жильё и программы ипотеки сейчас выбирают в России — главное за неделю
- Маткапитал в России предложили использовать как банковский вклад
- Что россияне берут в ипотеку чаще всего — исследование Домклик
- Домклик подтвердил статус сервиса недвижимости №1 в России
- Как изменились цены на недвижимость в мае 2023 года
- Каким был спрос на ипотеку в мае 2023 года
- Домклик назвал районы Москвы с самой низкой стоимостью новостроек
- Центр стал самым популярным районом для аренды жилья в Москве
- Спрос на ипотеку для самозанятых в Сбере вырос почти в 2 раза за год
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1. Маткапитал в России предложили использовать как банковский вклад
В России предложили разрешить семьям использовать материнский капитал как банковский вклад. С такой инициативой к вице-премьеру Татьяне Голиковой обратилась первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
Депутат отмечает, что чуть больше 20% получателей маткапитала не находят способа распорядиться деньгами, это порождает дополнительные затраты на их индексацию.
По её мнению, было бы целесообразно расширить использование средств маткапитала, предоставив семьям возможность размещать их на долгосрочные депозиты сроком на пять лет, продлевать вклад в аккредитованных правительством финансовых институтах и получать с этого процентный доход.
Узнать, как использовать материнский капитал на улучшение жилищных условий
2. Что россияне берут в ипотеку чаще всего — исследование Домклик
Число выдач ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) выросло в мае на 56,1% по сравнению с апрелем. На первичном и вторичном рынках число сделок выросло на 1,8% и 0,4%. К таким выводам пришли аналитики Домклик.
Рост ИЖС отмечается практически во всех регионах России, но больше всего в Вологодской области, Тыве и Карелии.
Несмотря на стабильный спрос, в мае на рынке ипотечного кредитования произошли существенные изменения.
Во-первых, на фоне сезонного повышения покупательской активности доля ИЖС в общем количестве выдач достигла рекордных 8%.
При этом доля вторичного жилья ожидаемо снизилась, а доля строящегося — продолжает удерживаться на высоком уровне за счёт спроса на льготные программы.
Во-вторых, всплеск спроса на ИЖС подстегнул рост выдач по «Господдержке», благодаря чему программа вновь вышла на первое место, опередив Семейную ипотеку.
Процент сделок на первичном рынке тоже высокий: льготная ипотека по-прежнему стимулирует россиян покупать квартиры в новостройках. Вторичка также остаётся востребованной, хотя, опять же, пока доля первичного жилья сохраняется, вторичного — уже идёт на спад.
Узнать подробнее, какое жилье берут в регионах России в ипотеку
3. Домклик подтвердил статус сервиса недвижимости №1 в России
Домклик второй год подряд возглавил рейтинг электронных сервисов недвижимости по количеству объявлений о продаже жилья. Исследование проводилось рейтинговым агентством «Эксперт РА».
С 10 апреля по 10 мая 2023 года на Домклик было опубликовано почти 1,258 млн объявлений о продаже жилой недвижимости. Помимо совокупного объёма предложений, Домклик также стал лидером по числу зарегистрированных риелторов, коттеджных поселков в каталоге, разнообразию услуг и сервисов для упрощения и ускорения сделок.
4. Как изменились цены на недвижимость в мае 2023 года
Эксперты Домклик изучили, как в мае 2023 года изменилась стоимость кв. м жилья на первичном и вторичном рынках в крупнейших регионах России. Так, цены на новостройки по стране выросли незначительно — на 1%.
Стабильные показатели спроса привели к тому, что стоимость квадратного метра в целом по стране увеличилась незначительно — не более 1% к апрелю. При этом в большинстве регионов, в состав которых входят города-миллионники, стоимость строящегося жилья растёт.
Цены на вторичку по стране снизились на 0,3%. А вот в Московской области, Краснодарском и Красноярском краях цены на квартиры весной снизились на 2–3%.
Также эксперты Домклик рассчитали, какие скидки делали продавцы вторички в мае 2023 года. Средний размер скидки по России составил 1,1%. Самые уступчивые — продавцы из Москвы, Воронежской области и Краснодарского края.
Посмотреть, что с ценами на жильё в России и в каких регионах продавцы предлагают самые большие скидки на вторичку
5. Каким был спрос на ипотеку в мае 2023 года
Высокий спрос сохраняется на российском рынке ипотеки в мае 2023 года. По подсчётам аналитиков Домклик, за месяц СберБанком было выдано 108,2 тыс. кредитов, что на 3,8% больше, чем в апреле. Объём выдач превысил 348,3 млрд рублей — это больше, чем в апреле, на 3,5%.
Лидеры по числу оформленной ипотеки — Московская область и Москва. Заметно вырос спрос на ипотеку в Татарстане, Ленинградской области и в Краснодарском крае.
Узнать больше о ситуации на рынке ипотеки в мае 2023 года
6. Домклик назвал районы Москвы с самой низкой стоимостью новостроек
Бибирево, Южное Бутово и Митино — районы с самой низкой стоимостью квартир в новостройках в Москве, выяснили аналитики Домклик.
Цена квадратного метра на новостройки в этих районах составляет в районе 180 тысяч рублей, а минимальная стоимость квартиры — от 4 млн рублей. Для сравнения, стоимость квартир в новостройках, расположенных в центральных районах Москвы, достигает 2,5 млн рублей за квадратный метр.
Посмотреть топ-10 районов с самыми недорогими новостройками в Москве
7. Центр стал самым популярным районом для аренды жилья в Москве
Центральный административный округ стал самым востребованным районом Москвы для долгосрочной аренды, несмотря на высокие цены. По подсчётам аналитиков Домклик, стоимость аренды в центре столицы примерно в 1,5-2 раза превышает медианное значение по городу.
Хотя считается, что чаще востребовано малогабаритное жильё, самым востребованным сегментом стали трёхкомнатные квартиры.
Посмотреть топ-10 популярных районов для аренды в Москве и цены
8. Спрос на ипотеку для самозанятых в Сбере вырос почти в 2 раза за год
Ипотеку для самозанятых в Сбере оформили на 7,6 млрд рублей с момента запуска программы в 2019 году. В мае 2023 года объём выдач на 85% превысил показатели мая прошлого года.
По данным Домклик, самозанятые предпочитают брать ипотеку на вторичное жильё: доля таких кредитов в общем количестве выдач превышает 93%. На первичное жильё берётся только 7% таких ипотек.
Программа наиболее популярна у людей 31–40 лет. При этом женщины немного активнее берут ипотеку для самозанятых, составляя 51% заёмщиков, 49% заёмщиков — мужчины.
Узнать, как самозанятым получить ипотеку в Сбере
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