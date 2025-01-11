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Как снять арест с недвижимости, рассказали в Росреестре

Дата публикации: 11 янв 2025
Как снять арест с недвижимости, рассказали в Росреестре

Жилье с обременением в виде ареста нельзя сдать в аренду, продать или подарить. Прежде чем совершать сделку, его необходимо снять. Как это сделать, рассказали в Управлении Росреестра по Москве.

Отметка об обременении заносится в ЕГРН, соответственно, именно ее и нужно погасить.

«Погасить запись об ограничении ведомство может, только получив документ об отмене ранее наложенных ограничительных мер в порядке межведомственного взаимодействия с судебными органами или приставами. Если основания, ввиду которых были наложены аресты и запрещения, устранены и Управление получило официальное подтверждение, то запись в реестре будет погашена в течение трех рабочих дней с момента поступления документов», — рассказала замруководителя управления Елена Юрова.

Собственнику, на чье имущество наложен арест, для снятия обременения нужно:

  1. Уточнить, кто и в рамках какого исполнительного производства наложил арест или каким судебным актом установлено ограничение. Эта информация есть в выписке из ЕГРН.
  2. Исполнить требования судебных приставов: чаще всего оплатить долги. Если запрет наложен в рамках судебного спора, отменить его может только суд, который вынес решение.
  3. Обратиться с заявлением о прекращении исполнительного производства и вынесении постановления об отмене ареста к тому, кто инициировал судебное разбирательство.

Готовое постановление судебный пристав-исполнитель направляет в Росреестр, после чего обременение снимается.

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Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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