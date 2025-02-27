Греф прогнозирует инфляцию на уровне 8,5% в 2025 году
Инфляция в России в конце года составит 7,5-8,5%, а ВВП вырастет до 1,5-2%. Такие прогнозы озвучил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.
В начале декабря 2024 года прогнозировались значения 6-7% и 1,3% соответственно.
Экономика получила дополнительный импульс за счет повышения расходов бюджета, и на этом фоне мы повышаем наш прогноз по росту ВВП на 2025 год до 1,5-2%. При этом инфляция пока останется на повышенном уровне, и мы повышаем наш прогноз до диапазона 7,5-8,5% на конец года.
По словам Грефа, нужно смотреть на то, как будет расти кредитный портфель: если не такими темпами, как в 2024 году, то во втором полугодии можно ждать сильное сокращение инфляции. Глава Сбербанка также отметил, что последние два месяца темпы падают.
При этом прогноз по ключевой ставке в Сбере сохранили — там ожидают, что ее начнут снижать во втором полугодии 2025-го.
Что такое ключевая ставка и на что она влияет
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