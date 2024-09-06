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Главное за неделю со 2 по 6 сентября 2024 года

Дата публикации: 06 сен 2024
Главное за неделю со 2 по 6 сентября 2024 года
Содержание

1. Сбер расширил лимиты по «Семейной ипотеке» и «Ипотеке для IT» на ИЖС

Клиенты Сбербанка могут получить «Семейную ипотеку» и «Ипотеку для IT» на строительство жилого дома с увеличенной суммой кредита. То есть она больше, чем предусмотрено базовыми программами.

Для строительства жилого дома по «Семейной ипотеке» в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти максимальная сумма ипотеки составит 30 млн руб., в остальных регионах — до 15 млн руб. По программе «Ипотека для IT» — 18 млн руб.

Фото эксперта
пресс-служба Сбербанка

Cумму до лимита банк оформит по льготной ставке, свыше него — по рыночной. Так средневзвешенная ставка по «Семейной ипотеке» с расширенным лимитом составит от 8,4% до 13,8%, по «Ипотеке для IT» — от 8,5% до 12,9%.

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2. Домклик разместил новый список ЖК со скидкой на ипотеку Сбера

Каждые две недели Домклик отбирает новостройки, в которых можно купить квартиру со скидкой 0,5% на ставку по ипотеке Сбербанка.

Жилые комплексы, которые участвуют в акции с 4 по 18 сентября 2024 года, опубликовали на отдельной странице.

Вводите нужный регион или город и выбирайте ЖК. Скидка действует определенное время для каждого конкретного жилого комплекса.

Фото эксперта
Журнал Домклик

Узнать больше об акции>>

3. В Сбербанке дали прогноз по ключевой ставке

Если Центробанк повысит ключевую ставку на ближайшем заседании 13 сентября, то максимум до 19-20%.

Может быть повышение ставки — точно мы не ждем снижения. Думаю, равные шансы на сохранение или на повышение. Если ставку повысят, то это может быть уровень и 19%, и 20%, вряд ли выше.

Фото эксперта
Тарас Скворцов
старший вице-президент Сбербанка

Узнать, как сохранить низкую ставку по ипотеке в Сбере на три месяца>>

4. Ставку по «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеке повышать не будут

Президент России Владимир Путин предложил не менять ставку по программе «Дальневосточная» и «Арктическая» ипотека, оставив ее на уровне 2%.

Знаю, что в правительстве были дискуссии относительно условий такой ипотеки в дальнейшем. Предлагаю здесь поставить точку: сохранить ставку по «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеке неизменной, а именно в 2% годовых.

Фото эксперта
Владимир Путин
Президент Российской Федерации

Читать о получении «Дальневосточной ипотеки» в Сбере>>

5. Спрос на «Дальневосточную» и «Арктическую» ипотеку растет

Доля выдач по льготной программе «Дальневосточная» и «Арктическая» ипотека в Сбере в июле составила рекордные 7,6%, выяснили аналитики Домклик.

Она заняла второе место среди других льготных программ по количеству выданных кредитов (3,8 тыс.), уступив лишь «Семейной ипотеке».

Кроме этого, аналитики узнали, в каком городе ДФО чаще всего берут кредиты по этой программе и как изменился портрет заемщика по ней за год.

Узнать, как бесплатно получить землю на Дальнем Востоке>>

6. Эксперт рассказала, как выбрать квартиру в новостройке

При покупке квартиры на первичном рынке нужно учесть множество аспектов и деталей.

Делимся пятью главными правилами:

Более подробно о правилах выбора жилья в новостройке читайте в статье.

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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