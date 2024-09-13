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Главное за неделю с 9 по 13 сентября 2024 года

Дата публикации: 13 сен 2024
Главное за неделю с 9 по 13 сентября 2024 года
Содержание

1. Центробанк России повысил ключевую ставку до 19%

Совет директоров Банка России в пятницу, 13 сентября, принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 19,00% годовых.

Текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году.

Фото эксперта
Пресс-служба Центробанка

Регулятор не исключил новое повышение ставки на следующем заседании, которое запланировано на 25 октября.

2. Что изменилось на российском рынке недвижимости в августе – аналитика Домклик

Свыше 52,6 тыс. ипотечных кредитов на 232,3 млрд рублей выдал Сбер в августе. Банк фиксирует растущий спрос на новостройки. В то же время, доля вторички после прироста в июле на фоне ограничений льготной ипотеки уменьшилась, а спрос на рынке строящихся частных жилых домов продолжил спад.

Распределение ипотеки по типам кредитов для ТОП-10 регионов по количеству выдач в августе 2024: приобретение первичного и вторичного жилья (обозначены как «Первичное» и «Вторичное» соответственно), индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем количестве выдач. В скобках приводится изменение относительно июля 2024 (в п.п.)
Распределение ипотеки по типам кредитов для ТОП-10 регионов по количеству выдач в августе 2024: приобретение первичного и вторичного жилья (обозначены как «Первичное» и «Вторичное» соответственно), индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем количестве выдач. В скобках приводится изменение относительно июля 2024 (в п.п.)

Несмотря на повышение адресности, «Семейная ипотека» остается основным драйвером спроса на первичном рынке жилой недвижимости. В августе доля выдач по программе составила 85,7% от общего количества кредитов на новостройки — самый высокий показатель за всю историю наблюдений.

Стоит отметить, что география выдач по программе в сегменте строящегося жилья изменилась слабо: большая часть (62,1%) сделок по-прежнему заключается в крупнейших регионах страны. Тогда как в регионах, на которые распространяются расширенные условия, уровень спроса пока небольшой: в августе на них пришлось лишь 16%.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Подробнее о спросе на новостройки, вторичку и загородные дома в августе — читайте в полном тексте исследования>>

3. Доля льготной ипотеки в крупнейших регионах России остается выше 50%

Доля льготной ипотеки в общем количестве выдач в Сбербанке в августе выросла до 47%, тогда как в июле была на уровне 34%.

Это меньше, чем в ажиотажные май и июнь (последние месяцы действия «Господдержки» и прежних условий «Семейной ипотеки»), но заметно выше значений первого полугодия 2023 года.

Распределение количества выданных кредитов Сбера по льготным программам в августе 2024 года. Данные для РФ и топ-10 субъектов, лидирующих по количеству выдач. Доля сделок по программе «Семейной ипотеки» относительно общего количества выдач по региону показана зеленым, доля выдач, по «Дальневосточной и Арктической ипотеке» — голубым. Числовые значения доли «Дальневосточной и Арктической ипотеки» показаны для случаев, когда значение превышает 1%. Числовые значения для других программ льготного ипотечного кредитования не отмечены, поскольку в выделенных регионах и по стране их доля в общем количестве выдач не превышает 1%. Данные отсортированы по суммарной доле льготной ипотеки (обозначена белым у основания столбцов, в скобках — изменение доли относительно июля 2024 г.)
Распределение количества выданных кредитов Сбера по льготным программам в августе 2024 года. Данные для РФ и топ-10 субъектов, лидирующих по количеству выдач. Доля сделок по программе «Семейной ипотеки» относительно общего количества выдач по региону показана зеленым, доля выдач, по «Дальневосточной и Арктической ипотеке» — голубым. Числовые значения доли «Дальневосточной и Арктической ипотеки» показаны для случаев, когда значение превышает 1%. Числовые значения для других программ льготного ипотечного кредитования не отмечены, поскольку в выделенных регионах и по стране их доля в общем количестве выдач не превышает 1%. Данные отсортированы по суммарной доле льготной ипотеки (обозначена белым у основания столбцов, в скобках — изменение доли относительно июля 2024 г.)

На протяжении последних двух месяцев ипотечный рынок находится в активной стадии трансформации под влиянием новых условий льготных программ. По нашим данным, наиболее заметное снижение спроса на ипотеку с господдержкой пришлось на первые недели июля, однако с тех пор недельные показатели демонстрируют положительную динамику.

В августе тенденция медленного роста сохранилась. А это значит, что волнение клиентов постепенно стихает, и в скором времени мы, вероятнее всего, увидим некую стабилизацию рынка.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Лидирует по спросу «Семейная ипотека» и «Дальневосточная и Арктическая ипотеки».

Узнать подробнее о спросе на льготную ипотеку в августе>>

4. Что будет с рынком недвижимости до конца 2024 года — оценки экспертов

Прошедшее лето для рынка недвижимости ознаменовалось двумя важными событиями: завершением массовой льготной ипотеки и повышением ключевой ставки. Редакция Домклик спросила экспертов, как это повлияло на рынок и каким будет эффект до конца года.

Изменения существенно сказались на снижении покупательской активности и способности на рынке недвижимости. Уже заметно увеличение количества предложений — тренд на снижение цен очевиден.

Большинство покупателей заняли выжидательную позицию и, если даже подбирают объект для покупки, то делают это не торопясь. А по интересующим вариантам предлагают цену выхода на сделку, которая значительно ниже назначенной продавцами.

Фото эксперта
Максим Глякин
основатель и директор агентства недвижимости «СФЕРА»

По данным Аналитического центра Домклик, потенциальные покупатели достаточно быстро отреагировали на перемены: часть выбирает накопительную модель, пользуясь возможностью разместить деньги на депозитах по выгодным ставкам, другая же уходит на рынок аренды (причем эти две модели могут комбинироваться).

Переходите к полному тексту статьи, чтобы узнать, как изменились спрос и поведение покупателей жилья и чего ждать до конца 2024 года>>

5. Сколько стоят квартиры в новостройках, вторичка и загородные дома в ЦФО — исследование Домклик

Средняя стоимость стандартной квартиры в новостройке площадью 50 кв. метров в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) составляет от 4 до 6 млн рублей. К таким результатам пришли аналитики Домклик, рассмотрев объявления по состоянию на конец августа 2024 года.

Эксперты также вычислили среднюю стоимость квартиры на вторичке и загородного дома.

Так, квартиры на вторичном рынке в нестоличных регионах ЦФО площадью 50 кв. метров стоят от 4 до 5 млн рублей. А цены на рынке частных домов площадью 100 кв. метров варьируются от 4 до 6 млн рублей.

Узнать больше о ценах на квартиры и загородные дома в разных регионах центральной России>>

6. Обманутым дольщикам в России выплатили свыше 170 млрд рублей с 2019 года

Почти 58 тыс. жителей России, пострадавшие от недобросовестных застройщиков, получили компенсации с 2019 года. Общая сумма выплат составила 172 млрд рублей, сообщил зампредседателя правительства страны Марат Хуснуллин.

Продолжаем реализацию решений, принятых наблюдательным советом ФРТ (Фонда развития территорий — ред.), направленных на защиту участников долевого строительства, которые пострадали от недобросовестных застройщиков.

Так, с начала 2019 года были осуществлены выплаты компенсаций для 57,9 тысячи граждан в 57 регионах.

Фото эксперта
Марат Хуснуллин
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

Больше всего компенсаций с января по август текущего года выплатили в Ленинградской и Ульяновской областях, Ставропольском, Краснодарском и Красноярском краях.

Новости
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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