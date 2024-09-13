Главное за неделю с 9 по 13 сентября 2024 года
- Центробанк России повысил ключевую ставку до 19%
- Что изменилось на российском рынке недвижимости в августе – аналитика Домклик
- Доля льготной ипотеки в крупнейших регионах России остается выше 50%
- Что будет с рынком недвижимости до конца 2024 года — оценки экспертов
- Сколько стоят квартиры в новостройках, вторичка и загородные дома в ЦФО — исследование Домклик
- Обманутым дольщикам в России выплатили свыше 170 млрд рублей с 2019 года
1. Центробанк России повысил ключевую ставку до 19%
Совет директоров Банка России в пятницу, 13 сентября, принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 19,00% годовых.
Текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году.
Регулятор не исключил новое повышение ставки на следующем заседании, которое запланировано на 25 октября.
2. Что изменилось на российском рынке недвижимости в августе – аналитика Домклик
Свыше 52,6 тыс. ипотечных кредитов на 232,3 млрд рублей выдал Сбер в августе. Банк фиксирует растущий спрос на новостройки. В то же время, доля вторички после прироста в июле на фоне ограничений льготной ипотеки уменьшилась, а спрос на рынке строящихся частных жилых домов продолжил спад.
Несмотря на повышение адресности, «Семейная ипотека» остается основным драйвером спроса на первичном рынке жилой недвижимости. В августе доля выдач по программе составила 85,7% от общего количества кредитов на новостройки — самый высокий показатель за всю историю наблюдений.
Стоит отметить, что география выдач по программе в сегменте строящегося жилья изменилась слабо: большая часть (62,1%) сделок по-прежнему заключается в крупнейших регионах страны. Тогда как в регионах, на которые распространяются расширенные условия, уровень спроса пока небольшой: в августе на них пришлось лишь 16%.
Подробнее о спросе на новостройки, вторичку и загородные дома в августе — читайте в полном тексте исследования>>
3. Доля льготной ипотеки в крупнейших регионах России остается выше 50%
Доля льготной ипотеки в общем количестве выдач в Сбербанке в августе выросла до 47%, тогда как в июле была на уровне 34%.
Это меньше, чем в ажиотажные май и июнь (последние месяцы действия «Господдержки» и прежних условий «Семейной ипотеки»), но заметно выше значений первого полугодия 2023 года.
На протяжении последних двух месяцев ипотечный рынок находится в активной стадии трансформации под влиянием новых условий льготных программ. По нашим данным, наиболее заметное снижение спроса на ипотеку с господдержкой пришлось на первые недели июля, однако с тех пор недельные показатели демонстрируют положительную динамику.
В августе тенденция медленного роста сохранилась. А это значит, что волнение клиентов постепенно стихает, и в скором времени мы, вероятнее всего, увидим некую стабилизацию рынка.
Лидирует по спросу «Семейная ипотека» и «Дальневосточная и Арктическая ипотеки».
Узнать подробнее о спросе на льготную ипотеку в августе>>
4. Что будет с рынком недвижимости до конца 2024 года — оценки экспертов
Прошедшее лето для рынка недвижимости ознаменовалось двумя важными событиями: завершением массовой льготной ипотеки и повышением ключевой ставки. Редакция Домклик спросила экспертов, как это повлияло на рынок и каким будет эффект до конца года.
Изменения существенно сказались на снижении покупательской активности и способности на рынке недвижимости. Уже заметно увеличение количества предложений — тренд на снижение цен очевиден.
Большинство покупателей заняли выжидательную позицию и, если даже подбирают объект для покупки, то делают это не торопясь. А по интересующим вариантам предлагают цену выхода на сделку, которая значительно ниже назначенной продавцами.
По данным Аналитического центра Домклик, потенциальные покупатели достаточно быстро отреагировали на перемены: часть выбирает накопительную модель, пользуясь возможностью разместить деньги на депозитах по выгодным ставкам, другая же уходит на рынок аренды (причем эти две модели могут комбинироваться).
Переходите к полному тексту статьи, чтобы узнать, как изменились спрос и поведение покупателей жилья и чего ждать до конца 2024 года>>
5. Сколько стоят квартиры в новостройках, вторичка и загородные дома в ЦФО — исследование Домклик
Средняя стоимость стандартной квартиры в новостройке площадью 50 кв. метров в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) составляет от 4 до 6 млн рублей. К таким результатам пришли аналитики Домклик, рассмотрев объявления по состоянию на конец августа 2024 года.
Эксперты также вычислили среднюю стоимость квартиры на вторичке и загородного дома.
Так, квартиры на вторичном рынке в нестоличных регионах ЦФО площадью 50 кв. метров стоят от 4 до 5 млн рублей. А цены на рынке частных домов площадью 100 кв. метров варьируются от 4 до 6 млн рублей.
Узнать больше о ценах на квартиры и загородные дома в разных регионах центральной России>>
6. Обманутым дольщикам в России выплатили свыше 170 млрд рублей с 2019 года
Почти 58 тыс. жителей России, пострадавшие от недобросовестных застройщиков, получили компенсации с 2019 года. Общая сумма выплат составила 172 млрд рублей, сообщил зампредседателя правительства страны Марат Хуснуллин.
Продолжаем реализацию решений, принятых наблюдательным советом ФРТ (Фонда развития территорий — ред.), направленных на защиту участников долевого строительства, которые пострадали от недобросовестных застройщиков.
Так, с начала 2019 года были осуществлены выплаты компенсаций для 57,9 тысячи граждан в 57 регионах.
Больше всего компенсаций с января по август текущего года выплатили в Ленинградской и Ульяновской областях, Ставропольском, Краснодарском и Красноярском краях.
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