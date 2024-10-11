Главное за неделю с 7 по 11 октября 2024 года
- Домклик упростил подачу ипотечной заявки на ИЖС
- Список семей с правом на бесплатную землю предложили расширить
- Конференция Domclick Digital Forum пройдет 2 декабря
- Лидером по спросу на посуточную аренду в сентябре стал Санкт-Петербург
- В Госдуме предлагают выдавать врачам бесплатное жилье
- Стала известна стоимость самой дорогой вторички в России
1. Домклик упростил подачу ипотечной заявки на ИЖС
Клиенты Домклик теперь могут подать единую ипотечную заявку на участок и проект дома. Это стало возможно благодаря новому инструменту — «Корзине».
Опция доступна в разделе «Построить дом». При добавлении объектов в «Корзину» можно автоматически рассчитать общую сумму платежа по ипотеке.
Новая опция позволит клиентам быстрее выйти на сделку, а значит, быстрее начать строительство и приблизить момент переезда в дом. Она уже запущена в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти, в ближайшее время планируется ее масштабирование по всей стране.
Подробнее о подаче единой заявки на ипотеку>>
2. Список семей с правом на бесплатную землю предложили расширить
Депутаты подготовили законопроект о предоставлении земельного участка многодетным семьям, которые не состоят на учете в качестве нуждающихся в жилье.
Сейчас порядок получения бесплатной земли определяют региональные власти. Они же устанавливают и ряд требований для семей. Одно из них — постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
А как быть в таком случае малоимущим многодетным семьям, уже имеющим жилье? Они, получается, лишаются права на бесплатный земельный участок.
Для устранения этой несправедливости и подготовлен законопроект.
Узнать, как бесплатно получить землю под строительство дома>>
3. Конференция Domclick Digital Forum пройдет 2 декабря
В Москве 2 декабря состоится большая конференция от Домклик и Сбера, которая объединит профессионалов рынка недвижимости. Также ее можно будет посмотреть онлайн.
В программе мероприятия 50 спикеров и 15 секций. Его участники обсудят в том числе первичный и вторичный рынки недвижимости, загородное жилье, а также ситуацию в отрасли в целом.
Среди спикеров — первый зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев, старший вице-президент, руководитель блока «Строительство» Сбербанка Ланфранко Чирилло и директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.
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4. Лидером по спросу на посуточную аренду в сентябре стал Санкт-Петербург
Самым популярным регионом для посуточной аренды в сентябре оказался Санкт-Петербург. На него пришлось 9% бронирований. Таковы данные аналитиков Домклик.
Незначительно от Санкт-Петербурга отстает Москва: на ее долю приходится 8%. В пятерку лидеров также вошли Казань (4%), Ростов-на-Дону (4%) и Кисловодск (3%).
На сегодняшний день посуточная аренда недвижимости — наиболее динамично развивающийся сегмент рынка. По сравнению с первыми месяцами работы сервиса Домклик24 (июнь-июль этого года) количество бронирований выросло в пять раз, а количество просмотров — в два раза.
По данным Домклик24, в сентябре средняя стоимость бронирования квартиры на одну ночь составляет около 3,5 тыс. руб. Срок аренды, как правило, составляет 2-3 дня.
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5. В Госдуме предлагают выдавать врачам бесплатное жилье
Депутаты предложили предоставлять медикам бесплатное жилье с возможностью приватизировать его после пяти лет работы. Они направили такое обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Свою инициативу депутаты обосновали ростом дефицита медицинских кадров в госсекторе.
Для повышения престижа профессии и решения проблемы дефицита врачей необходимо ввести программу предоставления бесплатного жилья медицинским работникам. В первый год после трудоустройства жилье нужно предоставлять в рамках соцнайма, а потом разрешить его приватизировать через пять лет после начала работы в медучреждении.
Узнать, кто может получить бесплатное жилье>>
6. Стала известна стоимость самой дорогой вторички в России
Три наиболее дорогие квартиры на вторичном рынке находятся в Москве и стоят не менее 1,5 млрд руб. Таковы данные аналитиков Домклик.
Лидер рейтинга — просторная семикомнатная квартира в Хамовниках за 1,8 млрд руб. Далее идет шестикомнатная квартира в доме класса делюкс на Бутиковском переулке. Ее площадь — 423 кв. м, стоит она 1,6 млрд руб.
Замыкает рейтинг двухуровневый пентхаус без отделки общей площадью 640 кв. м. Стоимость объекта — около 1,5 млрд руб.
Здравствуйте, возможно ли что упадёт ставка на вторичку?
Мария К.здравствуйте! Будем держать в курсе всех изменений. Следите за новостями на сайте журнала Домклик и в соцсетях 💚
Добрый день! На прошлой неделе Правительство РФ выделило дополнительные лимиты для программы семейной ипотеки. Когда возобновится выдача?
Оксана Г.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Мы продолжаем принимать заявки клиентов по программе «Семейная ипотека» на Домклик и будем держать вас в курсе всех изменений. Вы можете подать заявку, и мы рассмотрим ее, но выйти на сделку получится только после возобновления лимита.
Следите за новостями на сайте журнала Домклик и в соцсетях 💚
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, когда возобновится подача заявок на Сельскую ипотеку?
Ольга Д.здравствуйте! Пока неизвестно, будет ли выделен лимит. Если появятся новости о запуске программы, мы обязательно об этом расскажем в журнале Домклик и социальных сетях.
Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.
Здравствуйте, на сельскую ипотеку принимаете заявки?
Марина Д.здравствуйте! Пока неизвестно, будет ли выделен лимит. Если появятся новости о запуске программы, мы обязательно об этом расскажем в журнале Домклик и социальных сетях.
Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.
Здравствуйте. Всем известно, что лимиты на Сбербанк уже распределили! Когда возобновится запись на сделку по Семейной ипотеке?
Мария Л.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Мы будем держать в курсе всех изменений и сообщим о выделении новых лимитов, следите за новостями в наших официальных аккаунтах в социальных сетях и в журнале Домклик 💚