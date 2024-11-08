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Главное за неделю с 5 по 8 ноября 2024 года

Новости
08 нояб 2024
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Главное за неделю с 5 по 8 ноября 2024 года
Содержание

1. Скидку на квартиру и строительство дома можно получить в Зеленый день

Домклик опубликовал список новостроек и строительных проектов, на которые действуют скидки в Зеленый день.

В честь дня рождения Сбера Домклик подготовил две эксклюзивные акции: скидки на покупку квартиры в новостройках и ипотека по сниженной ставке; скидки на строительство дома по проекту.

Предложение будет действовать две недели — с 7 по 21 ноября 2024 года.

Фото эксперта
Журнал Домклик

В акции со скидками на квартиры участвуют более 1,2 тыс. ЖК — они отмечены на витрине Домклик значком «Зеленый день». На них распространяется дисконт до 10%.

Также в Зеленый день Домклик вместе с партнерами дарит скидки до 11% на строительство дома по проекту. В акции участвуют почти 900 проектов.

Читать подробнее об акции>>

2. Клиентам Домклик стала доступна круглосуточная чат-поддержка

Домклик запустил круглосуточную поддержку чатов по вопросам ипотечного кредитования. Теперь клиенты могут написать специалисту в любое время суток и получат оперативный ответ.

Менеджеры чатов помогут с любыми вопросами — связанными как с продуктами и услугами Домклик, так и с техническими проблемами.

Новая функция доступна всем авторизованным пользователям сайта Домклик. Задать вопрос по ипотеке можно как в чате по ипотечной сделке, так и в обычном чате поддержки. И специалист ответит, в какое бы время ни пришел запрос.

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3. Домклик назвал районы Москвы с наиболее бюджетной арендой

Дешевле всего снять жилье на долгий срок можно в Новой Москве — в таких районах, как Вороново, Краснопахорский и Бекасово. Аренда квартиры площадью 35 кв. м в октябре там стоила 29,3 тыс. руб., 29,8 тыс. руб. и 33,9 тыс. руб. соответственно.

Что касается районов «старой» Москвы, минимальная цена отмечается в Южном Тушино, Лосиноостровском и Выхино-Жулебино — 40-44 тыс. руб. в месяц.

Кроме этого, аналитики, изучив рынок аренды за прошедший год, сделали вывод о том, что предложение смещается за пределы центра.

Сравнение с прошлогодними результатами показало, что объем предложения остался практически без изменений: количество квартир в экспозиции снизилось всего на 3%. Тем не менее распределение предложения изменилось значительно.

С одной стороны, практически во всех центральных районах наблюдается снижение количества выставленных объектов под сдачу на 20-40%. С другой стороны, предложение пополнилось квартирами в отдаленных районах столицы. В результате, если год назад на центральную часть города (ЦАО) приходилось около 51% объема предложения, то в этом году — 37%.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Читать исследование полностью>>

4. Самые доступные «однушки» в Москве рядом с метро: подборка

Мы изучили объявления о продаже однокомнатных квартир на вторичном рынке Москвы в ноябре 2024 года и отобрали предложения в непосредственной близости к станциям метро в формате «заходи и живи».

Все объявления представлены на витрине Домклик. Цены на квартиры в подборке варьируются от 8,7 млн руб. до 10,3 млн руб., площадь объектов — от 35 кв. м, расстояние до метро — не более 10 минут пешком.

Смотреть подборку>>

5. Посуточная аренда в России подешевела на 10%

Этой осенью жилье в России можно арендовать в среднем за 3,5 тыс. руб. в сутки. По сравнению с июлем цена снизилась на 10%. К такому выводу пришли аналитики Домклик.

Они считают это естественным, поскольку на июль приходится пик туризма, и собственники склонны завышать стоимость предложения.

В регионах, лидирующих по количеству бронирований — Санкт-Петербурге, Москве, Казани, — динамика более выраженная: стоимость упала на 20%, 8% и 28% соответственно.

Рынок краткосрочной аренды квартир в наиболее активных городах, таких как Санкт-Петербург, Москва и Казань, отличает ярко выраженная сезонность.

Статистика показала, что в пик туристического спроса — в середине лета — рост стоимости может достигать 30%. В преддверии Нового года аренда может подорожать еще сильнее.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Смотреть все исследование>>

6. Эксперт рассказала, когда сделку с жильем могут оспорить

Заключить ничтожную или оспоримую сделку на вторичном рынке недвижимости легче, чем кажется. И тогда есть риск потерять не только время, но также деньги и имущество.

В каких случаях сделку купли-продажи квартиры могут признать недействительной и как этого избежать, смотрите в видео ⬇️

Более подробно о таких сделках читайте в статье.

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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