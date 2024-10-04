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Главное за неделю с 30 сентября по 4 октября 2024 года

Новости
04 окт 2024
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Главное за неделю с 30 сентября по 4 октября 2024 года
Содержание

1. На «Семейную ипотеку» могут выделить дополнительные деньги

Министерство финансов России изучит необходимость в дополнительных лимитах по «Семейной ипотеке» и выделит финансирование.

Мы уточним потребности до конца года, и все ресурсы для обеспечения нужд людей, которые берут «Семейную ипотеку», будут обеспечены бюджетными деньгами.

Фото эксперта
Антон Силуанов
министр финансов России

Кроме этого, власти думают над дополнительным финансированием других программ с господдержкой.

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2. Маткапитал поднимут до 893 тыс. руб. в 2025 году

Материнский капитал планируется проиндексировать с 1 февраля 2025 года на 7,3%. В результате размер выплаты составит более 676 тыс. руб. на первого ребенка и более 893 тыс. руб. на второго, следует из пояснительной записки к проекту бюджета Социального фонда.

Размер индексации выплаты определили исходя из инфляции за предыдущий год: в 2025-м — 7,3%, в 2026-м — 4,5%, в 2027-м — 4%.

Таким образом, материнский капитал в 2026 году на первого ребенка составит 706,8 тыс. руб., на второго — 934 тыс. руб., в 2027-м — 735,1 тыс. руб. и 971,4 тыс. руб. соответственно.

Подробнее о получении маткапитала в 2024 году>>

3. Сбер упростил процесс одобрения недвижимости для купли-продажи

Для одобрения недвижимости на Домклик больше не нужно предоставлять предварительный договор купли-продажи жилья, как это было ранее.

Основной договор нужно будет предоставить только на сделке. Изменение распространяется на продавцов физических лиц, а также на все виды продуктов, на все объекты и на любые типы сделок (нотариальные, с доверенными лицами и так далее).

Фото эксперта
пресс-служба Сбербанка

Это поможет клиентам значительно сократить время на сбор и подготовку документов, а значит, позволит быстрее выйти на сделку.

Больше о том, что такое одобрение недвижимости при покупке в ипотеку Сбербанка>>

4. Более 1,3 трлн руб. направят на ряд программ льготной ипотеки за три года

На реализацию дополнительных программ льготной ипотеки с 2025-го по 2027 год планируется выделить свыше 1,3 трлн руб.

Более 1,3 трлн руб. — на реализацию дополнительных программ льготной ипотеки (финансирование принятых обязательств по программе льготной ипотеки + ипотека для IT-специалистов; «Дальневосточная» и «Арктическая ипотека»; «Сельская ипотека») в целях улучшения жилищных условий граждан.

Фото эксперта
пресс-служба Минфина

Кроме того, свыше 1,7 трлн руб. направят на улучшение жилищных условий семей с детьми, а именно на субсидирование ставки по «Семейной ипотеке» и выплаты в 450 тыс. руб. многодетным на погашение ипотеки.

Читать о получении 450 тыс. рублей на погашение ипотеки многодетным семьям>>

5. Домклик разместил новый список ЖК со скидкой на ипотеку Сбера

Домклик обновил список новостроек, где можно купить квартиру со скидкой 0,5% на ставку по ипотеке Сбербанка. Он актуален до 16 октября 2024 года, и в нем будут встречаться ЖК, которые уже участвовали в акции.

Если вы не успели выбрать понравившуюся новостройку, у вас есть возможность это сделать и получить скидку на ипотеку.

Фото эксперта
Журнал Домклик

Ищите свой ЖК на отдельной странице, выбрав нужный регион или город.

Узнать больше об акции>>

6. Названы районы Москвы, где больше всего студий до 28 «квадратов»

Больше всего маленьких студий в новостройках продается в таких районах «старой» Москвы, как Западное Дегунино, Нижегородский и Москворечье-Сабурово, выяснили аналитики Домклик.

На них приходится 6,6%, 4,2% и 4% объявлений соответственно.

Среди локаций с большим объемом предложения наименьшая стоимость 1 кв. м отмечена в Северном Медведково (331 тыс. руб.), в Чертаново Центральном (349 тыс. руб.) и Бирюлево Восточном (353 тыс. руб.).

Читать исследование полностью>>

7. Сбербанк повысил ставки по вкладам и по ипотеке

В связи с ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки со 2 октября Сбербанк увеличил ставки по рыночным программам ипотеки на 0,9%.

По льготным программам ставки не повышаются.

Ставки по всем базовым ипотечным программам увеличены на 0,9 процентного пункта.

Максимальная ставка по «СберВкладу» теперь доступна на сроках до года на любые деньги и повышена до 20% годовых.

Фото эксперта
пресс-служба Сбербанка

Кроме этого, клиенты могут оформить вклад «Лучший %» под 20% годовых. Таким образом, к примеру, можно накопить на первый взнос.

8. Сбер и «Самолет» сохранили возможность покупки жилья по сниженным ставкам

Сбербанк и ГК «Самолет» в условиях изменений льготной ипотеки сохранили возможность покупки квартир в новостройках по сниженным ставкам.

Совместный продукт со ставкой 8% на три года или 12,9% на весь срок позволил покупателям ощутить меньшую турбулентность в период с июля по октябрь и поддержать продажи.

 В условиях высоких ставок по ипотеке и исчерпанию лимитов по «Семейной ипотеке» данное предложение позволяет приобрести квартиру с меньшей нагрузкой на семейный бюджет. Мы планируем и дальше использовать этот инструмент для поддержания спроса.

Фото эксперта
Дмитрий Богод
Директор по стратегическому развитию и маркетингу ГК «Самолет»

Выбрать квартиру от ГК Самолет>>

9. Домклик выяснил, в каких регионах чаще всего покупают гаражи и машино-места

Больше всего ипотечных кредитов на гаражи и машино-места в 2024 году оформили жители Москвы и Подмосковья. На их долю пришлось 25% и 13,7% займов соответственно.

Также высокие значения наблюдаются в Свердловской области (9%), Санкт-Петербурге (4%) и Краснодарском крае (3,4%).

Дороже всего гаражи и машино-места стоят в Москве (в среднем 1,7 млн руб.) и Московской области (1,5 млн). Третье место поделили Приморский край и Тюменская область (по 1,4 млн).

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