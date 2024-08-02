Главное за неделю с 29 июля по 2 августа 2024 года
- IT-ипотеку продлили на новых условиях
- На ставку по ипотеке Сбера можно получить скидку 0,3%
- Новый лимит возмещения по эскроу-счетам могут ввести в 2025 году
- Какие изменения ждут собственников жилья в августе
- В Сбере выяснили, сколько россиян до 25 лет знают о льготной ипотеке
- Закон об отмене НДФЛ хотят распространить на большее число пострадавших дольщиков
- Жители Северо-Западного федерального округа переключились на «вторичку»
1. IT-ипотеку продлили на новых условиях
Правительство России продлило «IT-ипотеку» до 2030 года, скорректировав параметры льготной программы. Изменения начали действовать с 1 августа.
В соответствии с решением правительства льготная ипотека для IT-специалистов продлена до 2030 года. Предельная ставка составит до 6% годовых, а максимальная сумма кредита на льготных условиях — до 9 млн руб.
Кроме этого, программа теперь не распространяется на Москву и Санкт-Петербург.
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2. На ставку по ипотеке Сбера можно получить скидку 0,3%
Клиенты Сбербанка могут снизить ставку на 0,3% в рамках акционного предложения «Ипотека Плюс» на Домклик.
Акция распространяется на все базовые ипотечные программы на приобретение готового и строящегося жилья, в рамках которых клиент оформляет кредит на крупную сумму.
Скидка будет рассчитываться и применяться автоматически при достижении определенной суммы кредита в зависимости от региона. А в личном кабинете Домклик появится подсказка «Ипотека плюс — дисконт за сумму кредита».
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3. Новый лимит возмещения по эскроу-счетам могут ввести в 2025 году
В Центробанке рассчитывают, что поправки об увеличении лимита страхового возмещения по эскроу-счетам до 20 млн руб. заработают во втором полугодии 2025-го.
Рассчитываем, что соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию, а новый лимит по эскроу-счетам для приобретения жилья (20 млн руб. по одному счету и 30 млн руб. совокупно по нескольким счетам в одном банке) заработает во втором полугодии 2025 года.
В пресс-службе ЦБ рассказали, что обсудили инициативу с Агентством по страхованию вкладов, которое ее поддержало, а также предоставили Минфину дополнительную информацию по предложению. Финальное решение планируется принять в августе.
Узнать, как работает эскроу-счет>>
4. Какие изменения ждут собственников жилья в августе
Собрали главные законодательные изменения августа, о которых стоит знать владельцам недвижимости.
Так, с 1 августа в России начнет действовать государственный стандарт «зеленого» индивидуального жилищного строительства, включающий 45 критериев. Застройщикам придется его соблюдать, если они хотят получить сертификаты соответствия на свои проекты.
Также россияне с августа станут получать данные о предоставлении им государственных услуг. Информация будет отображаться в личном кабинете на портале «Госуслуги».
Кроме этого, в августе жителям России придут первые квитанции с увеличенными ценами за жилищно-коммунальные услуги. Тарифы на них повысились с 1 июля.
Читать подробнее о законодательных изменениях августа>>
5. В Сбере выяснили, сколько россиян до 25 лет знают о льготной ипотеке
Более 80% жителей России до 25 лет известно о льготных программах ипотеки. Такой вывод сделали аналитики Домклик и СберМаркетинга.
Что касается спроса на ипотеку в целом, то эта категория заемщиков не является определяющей. В этом году на долю клиентов в возрасте от 18 до 25 лет пришлось около 9% всех ипотечных сделок Сбера.
Доля ипотечных сделок, приходящихся на молодежь, стабильна на протяжении последних лет, несмотря на масштабные изменения условий кредитования. Исследование показало, что молодые люди проявляют большой интерес к теме кредитов и займов. По данным опроса, примерно каждый второй респондент уверен, что хорошо разбирается в банковских услугах, и считает кредит удобным инструментом.
Читать исследование полностью>>
6. Закон об отмене НДФЛ хотят распространить на большее число пострадавших дольщиков
Возможность не платить НДФЛ с региональных компенсаций при банкротстве застройщика могут дать большему числу обманутых дольщиков. Такой законопроект внесен в Госдуму.
Закон, который освободил дольщиков от уплаты такого налога, действует с июня 2023 года. Однако под него не подпадают компенсации, которые граждане получили в том числе в 2020-м и 2021-м годах.
При этом именно благодаря обращениям этих дольщиков и разработали закон об отмене НДФЛ, отмечают авторы документа. Они считают это несправедливым и предлагают распространить данное положение на выплаты, полученные с 1 января 2020 года.
Узнать, что делать при банкротстве застройщика>>
7. Жители Северо-Западного федерального округа переключились на «вторичку»
После отмены «Господдержки» и изменения условий «Семейной ипотеки» выдачи ипотеки на покупку готового жилья в СЗФО заметно выросли: с 43,1% до 67%. Об этом говорится в исследовании Домклик.
После завершения «Господдержки» и изменения условий «Семейной ипотеки» доля вторичной недвижимости в СЗФО значительно увеличилась: в неполном июле по отношению к данным первого полугодия показатель вырос на 24%. Изменения отчетливо видны и в крупнейших регионах округа: в Санкт-Петербурге доля вторичного рынка увеличилась на 26,9%, до 61,6%, в Ленобласти — на 21,5%, до 59,2%.
При этом количество сделок на рынке новостроек и в ИЖС снизилось.
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