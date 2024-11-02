Главное за неделю с 28 октября по 2 ноября 2024 года
- Домклик дарит скидки на новостройки и ипотеку в Зеленый день
- Сбер возобновит выдачи «Семейной ипотеки» после выделения лимитов
- Какие изменения ждут собственников недвижимости в ноябре
- Спрос на ИЖС вырос на 7% по сравнению с прошлым годом
- Подтвердить целевое использование кредита на ИЖС в Сбере стало проще
- Домклик выяснил, где чаще всего строят дома в ипотеку
- Госпошлина за регистрацию договора аренды вырастет в два раза
1. Домклик дарит скидки на новостройки и ипотеку в Зеленый день
Клиенты Домклик в день рождения Сбера смогут получить скидки на новостройки и ипотеку, а также на строительство дома по проекту.
Предложение будет действовать две недели — с 7 по 21 ноября 2024 года.
Скидка на квартиры в новостройках составит до 10%. В акции участвуют более 500 ЖК — подать заявку можно уже сейчас. Если заявка на ипотеку подается по базовой программе, дополнительно будет применена скидка на ставку — 0,5%.
Также Домклик вместе с партнерами дарит скидки до 11% на строительство дома по проекту с подрядчиком.
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2. Сбер возобновит выдачи «Семейной ипотеки» после выделения лимитов
Сбер по-прежнему принимает заявки на «Семейную ипотеку», но с 30 октября приостанавливает запись на сделки из-за исчерпания лимита.
Банк продолжит выдавать кредиты, как только правительство РФ выделит дополнительное финансирование — следите за новостями в нашем Telegram-канале.
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3. Какие изменения ждут собственников недвижимости в ноябре
Собрали главные законодательные изменения ноября, о которых стоит знать владельцам и покупателям недвижимости.
Так, с 1 ноября действует новый порядок выплаты компенсаций на оплату ЖКУ. Раньше в ней могли отказать, если у человека была задолженность за коммунальные услуги, подтвержденная судебным актом. При этом было неважно — погашена она или нет. Теперь будет учитываться только непогашенная задолженность.
Кроме этого, в ноябре вступают в силу поправки, расширяющие дачную амнистию на хозпостройки и дома блокированной застройки. В первом случае речь идет, например, о банях, сараях, колодцах и так далее, во втором — о домах на несколько семей. Теперь оформить их в собственность можно будет по упрощенной схеме.
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4. Спрос на ИЖС вырос на 7% по сравнению с прошлым годом
Россияне взяли в Сбере около 80 тыс. кредитов на строительство дома с начала года. Это на 7% больше, чем за аналогичный период 2023-го.
С развитием индивидуального жилищного строительства рынок загородной недвижимости претерпевает серьезные трансформации. Еще в 2022 году на ИЖС приходилось 43% сделок на рынке загородного жилья, а в 2023 году доля выросла до 70%.
В этом году тенденция роста сохранилась: по результатам неполных 10 месяцев более 80% ипотечных сделок с загородной недвижимостью — это ИЖС.
При этом после завершения «Господдержки» и введения эскроу-счетов при оформлении «Семейной ипотеки» спрос на ИЖС сократился. Если с января по июнь количество выдач выросло с 7,2 тыс. до рекордных 20,8 тыс. в месяц, то в третьем квартале значение снизилось до 2 тыс. Доля льготных кредитов в этом сегменте также уменьшилась.
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5. Подтвердить целевое использование кредита на ИЖС в Сбере стало проще
Домклик запустил сервис «Завершение строительства», с помощью которого клиенты могут подтвердить, что выданные Сбером на строительство частного дома деньги они потратили по назначению.
Подтверждением целевого использования кредитных средств является выписка из ЕГРН. Ее, а также отчет об оценке и страховку недвижимости после завершения стройки клиент предоставляет в банк. Ранее он делал это через менеджера Домклик, загружая документы в чат в личном кабинете. Теперь их можно подать напрямую — через новый сервис.
В нем пользователь будет видеть актуальный статус услуги. Это позволит понимать дальнейшие действия и быть уверенным в том, что документы предоставлены в банк вовремя.
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6. Домклик выяснил, где чаще всего строят дома в ипотеку
Жители Московской области, Краснодарского края и Башкортостана взяли больше всего ипотечных кредитов в Сбере на строительство дома. Таковы данные за неполные 10 месяцев этого года.
В Подмосковье Сбер выдал 8,9 тыс. ипотечных кредитов, в Краснодарском крае — 6,6 тыс., в Башкортостане — 5,3 тыс. Четвертое место занял Татарстан (4,4 тыс.), пятое – Тюменская область (3,5 тыс.).
Как построить дом в ипотеку Сбербанка>>
7. Госпошлина за регистрацию договора аренды вырастет в два раза
С 1 января 2025 года госпошлина за регистрацию договора аренды в Росреестре для граждан составит 4 тыс. руб. вместо 2 тыс. руб., для организаций — 44 тыс. руб. вместо 22 тыс. руб.
Регистрировать договор аренды необходимо, если он заключается на год и более. Если стороны решили изменить некоторые условия документа, их тоже нужно зафиксировать в Росреестре.
За изменение и расторжение зарегистрированного договора пошлина также вырастет. Для физлиц — с 350 руб. до 700 руб., для организаций — с 1 тыс. руб. до 2 тыс. руб.
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и где тут про это? что за сервис?
Евгений Ф.здравствуйте! Если вы планируете построить дом, то все подробности здесь.
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