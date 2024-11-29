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Главное за неделю с 25 по 29 ноября 2024 года

Новости
Дата публикации: 29 нояб 2024
9K
Главное за неделю с 25 по 29 ноября 2024 года
Содержание

Выдачи «Семейной ипотеки» возобновятся после выделения лимитов

Сбер продолжает принимать заявки по госпрограмме «Семейная ипотека». Подать их можно, как и прежде, в офисе банка или онлайн на Домклик.

Все обращения клиентов о возможности выйти на сделку будут обработаны в плановом порядке, когда правительство РФ выделит новые лимиты. Также клиентам сообщат о свободных слотах в случае отмены или переноса других сделок.

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Клиенты, которые записались на сделку до 25 ноября 2024 года включительно, получат кредиты в запланированные даты.

Лимит по «Семейной ипотеке» увеличат на 2,4 трлн руб.

Российские власти повысят общий лимит по льготной программе «Семейная ипотека» в 2025 году на 2,4 трлн руб. До конца 2024-го по программе действует лимит в 6,25 трлн руб.

На 2025 год в рамках программы ("Семейная ипотека" — ред.) будет увеличен лимит на 2,4 трлн руб.

Фото эксперта
пресс-служба Минфина

На этой неделе была еще одна важная новость, касающаяся «Семейной ипотеки»: депутаты предложили увеличить максимальную сумму кредита по этой программе при покупке квартиры площадью более 60 «квадратов». С 12 млн руб. до 18 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей, с 6 млн руб. до 9 млн руб. — для остальных регионов.

О том, что стало с льготной ипотекой в 2024 году>>

Что изменится в сфере недвижимости в декабре

Собрали главные законодательные изменения декабря, о которых стоит знать собственникам и покупателям недвижимости.

В конце декабря заканчивается период, когда пени за долги по коммуналке взымались по фиксированной ставке — 9,5%.

Если правительство не продлит действие такой меры, пени начнут рассчитываться по ключевой ставке ЦБ, которая составляет 21%. То есть размер пени может увеличиться в два и более раза.

Кроме этого, некоторые категории граждан смогут быстрее получить выплаты по госпрограмме «Молодая семья». В рамках нее нуждающимся предоставляют деньги на покупку, строительство жилья или погашение ипотеки.

Речь идет о молодых семьях участников СВО. Теперь они могут рассчитывать на выплату средств в первоочередном порядке.

Узнать подробнее об изменениях>>

В ЦБ думают о повышении ключевой ставки в декабре

Центробанк России на заседании по ключевой ставке 20 декабря будет обсуждать вопрос о ее увеличении.

На декабрьском заседании, практически нет сомнений, совет директоров Центробанка будет рассматривать вопрос о дальнейшем повышении ключевой ставки. Хотя это решение не предопределено.

Фото эксперта
Кирилл Тремасов
советник председателя ЦБ

Последнее заседание по ключевой ставке прошло 25 октября. Тогда ее подняли с 19% до 21%.

Узнать, как зафиксировать ставку по ипотеке на три месяца>>

Домклик определил районы Москвы с самыми низкими ценами на новостройки

Наиболее бюджетное жилье на первичном рынке столицы продается в Новой Москве — в районах Щербинка и Филимонковский. Средняя стоимость квартиры там — 7,7 млн руб.

На третьей строчке рейтинга — район Крюково со средней ценой лота 8 млн руб. В топ-5 также оказались Бибирево (8,4 млн руб.) и Молжаниновский (8,6 млн руб.).

Наиболее дорогими районами Москвы являются Якиманка, Арбат и Тверской. Квартира площадью 35 кв. м там обойдется в 95 млн руб., 91 млн руб. и 84,3 млн руб. соответственно. В пятерку лидеров по стоимости также вошли Хамовники (56,4 млн руб.) и Дорогомилово (36,4 млн руб.).

Читать все исследование>>

Минстрой проследит за ценами на услуги риелторов в ИЖС

Власти РФ взяли на контроль риелторские услуги на рынке индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Они намерены не допустить завышенных расценок после введения эскроу-счетов.

Еще один момент, которым мы уже начали заниматься и продолжим совместно заниматься и впредь, — это услуги риелторов в сегменте ИЖС. Конечно, регулировать не нужно. Но чтобы не получилось, что на новом рынке риелторские услуги были завышенные.

Фото эксперта
Никита Стасишин
замглавы Минстроя

Закон, который распространит механизм эскроу на ИЖС, вступит в силу 1 марта 2025 года. Деньги на эскроу-счете будут заморожены до передачи объекта заказчику.

Узнать о получении ипотеки на ИЖС с эскроу в Сбере>>

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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