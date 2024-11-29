Главное за неделю с 25 по 29 ноября 2024 года
- Выдачи «Семейной ипотеки» возобновятся после выделения лимитов
- Лимит по «Семейной ипотеке» увеличат на 2,4 трлн руб.
- Что изменится в сфере недвижимости в декабре
- В ЦБ думают о повышении ключевой ставки в декабре
- Домклик определил районы Москвы с самыми низкими ценами на новостройки
- Минстрой проследит за ценами на услуги риелторов в ИЖС
Выдачи «Семейной ипотеки» возобновятся после выделения лимитов
Сбер продолжает принимать заявки по госпрограмме «Семейная ипотека». Подать их можно, как и прежде, в офисе банка или онлайн на Домклик.
Все обращения клиентов о возможности выйти на сделку будут обработаны в плановом порядке, когда правительство РФ выделит новые лимиты. Также клиентам сообщат о свободных слотах в случае отмены или переноса других сделок.
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Клиенты, которые записались на сделку до 25 ноября 2024 года включительно, получат кредиты в запланированные даты.
Лимит по «Семейной ипотеке» увеличат на 2,4 трлн руб.
Российские власти повысят общий лимит по льготной программе «Семейная ипотека» в 2025 году на 2,4 трлн руб. До конца 2024-го по программе действует лимит в 6,25 трлн руб.
На 2025 год в рамках программы ("Семейная ипотека" — ред.) будет увеличен лимит на 2,4 трлн руб.
На этой неделе была еще одна важная новость, касающаяся «Семейной ипотеки»: депутаты предложили увеличить максимальную сумму кредита по этой программе при покупке квартиры площадью более 60 «квадратов». С 12 млн руб. до 18 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей, с 6 млн руб. до 9 млн руб. — для остальных регионов.
О том, что стало с льготной ипотекой в 2024 году>>
Что изменится в сфере недвижимости в декабре
Собрали главные законодательные изменения декабря, о которых стоит знать собственникам и покупателям недвижимости.
В конце декабря заканчивается период, когда пени за долги по коммуналке взымались по фиксированной ставке — 9,5%.
Если правительство не продлит действие такой меры, пени начнут рассчитываться по ключевой ставке ЦБ, которая составляет 21%. То есть размер пени может увеличиться в два и более раза.
Кроме этого, некоторые категории граждан смогут быстрее получить выплаты по госпрограмме «Молодая семья». В рамках нее нуждающимся предоставляют деньги на покупку, строительство жилья или погашение ипотеки.
Речь идет о молодых семьях участников СВО. Теперь они могут рассчитывать на выплату средств в первоочередном порядке.
Узнать подробнее об изменениях>>
В ЦБ думают о повышении ключевой ставки в декабре
Центробанк России на заседании по ключевой ставке 20 декабря будет обсуждать вопрос о ее увеличении.
На декабрьском заседании, практически нет сомнений, совет директоров Центробанка будет рассматривать вопрос о дальнейшем повышении ключевой ставки. Хотя это решение не предопределено.
Последнее заседание по ключевой ставке прошло 25 октября. Тогда ее подняли с 19% до 21%.
Узнать, как зафиксировать ставку по ипотеке на три месяца>>
Домклик определил районы Москвы с самыми низкими ценами на новостройки
Наиболее бюджетное жилье на первичном рынке столицы продается в Новой Москве — в районах Щербинка и Филимонковский. Средняя стоимость квартиры там — 7,7 млн руб.
На третьей строчке рейтинга — район Крюково со средней ценой лота 8 млн руб. В топ-5 также оказались Бибирево (8,4 млн руб.) и Молжаниновский (8,6 млн руб.).
Наиболее дорогими районами Москвы являются Якиманка, Арбат и Тверской. Квартира площадью 35 кв. м там обойдется в 95 млн руб., 91 млн руб. и 84,3 млн руб. соответственно. В пятерку лидеров по стоимости также вошли Хамовники (56,4 млн руб.) и Дорогомилово (36,4 млн руб.).
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Минстрой проследит за ценами на услуги риелторов в ИЖС
Власти РФ взяли на контроль риелторские услуги на рынке индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Они намерены не допустить завышенных расценок после введения эскроу-счетов.
Еще один момент, которым мы уже начали заниматься и продолжим совместно заниматься и впредь, — это услуги риелторов в сегменте ИЖС. Конечно, регулировать не нужно. Но чтобы не получилось, что на новом рынке риелторские услуги были завышенные.
Закон, который распространит механизм эскроу на ИЖС, вступит в силу 1 марта 2025 года. Деньги на эскроу-счете будут заморожены до передачи объекта заказчику.
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