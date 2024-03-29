Главное за неделю с 25 по 29 марта 2024 года
- Сбер улучшает условия льготной ипотеки
- Застройщиков освободили от выплаты неустоек
- Россиянам станет проще провести интернет в квартиру
- Какие изменения ждут собственников и покупателей жилья в апреле
- В Сбере теперь можно оформить льготную ипотеку на покупку жилья у ИП
- Домклик расширил возможности бесплатного размещения объявлений
- Спрос на льготную ипотеку вырос по сравнению с прошлым годом
1. Сбер улучшает условия льготной ипотеки
Сбербанк отменяет требование о субсидировании льготных ипотечных программ для застройщиков.
С 28 марта оно отменяется для девелоперов в тех случаях, если жилье покупает зарплатный клиент Сбера, а с 4 апреля — для тех, кто находится на проектном финансировании банка.
Мы находимся в постоянном диалоге с нашими клиентами и партнерами. Ранее мы отмечали, что найдем сегменты клиентов, которым предложим более выгодные и комфортные условия по ипотеке.
Новыми условиями смогут воспользоваться большинство наших клиентов. Подать заявку на оформление льготной ипотеки можно уже сейчас на Домклик, а изменить условия на более выгодные и комфортные — при выходе на сделку.
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2. Застройщиков освободили от выплаты неустоек
Российские власти вернули мораторий на начисление неустойки девелоперам за несданные вовремя объекты. Он будет действовать до конца 2024 года.
По закону, если застройщик задерживает сдачу жилья по договору долевого участия, за каждый день просрочки он должен выплатить покупателю неустойку. У дольщика есть аналогичные обязательства за просрочку платежа.
Подписанное постановление правительства освобождает обе стороны от такой обязанности за период с 22 марта до 31 декабря 2024 года. Взыскать друг с друга убытки за это время они также не смогут.
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3. Россиянам станет проще провести интернет в квартиру
Интернет-провайдеры смогут устанавливать оборудование в многоквартирном доме бесплатно и с согласия одного собственника. Такой закон в окончательном чтении приняла Госдума.
Принятие законопроекта позволит провайдерам размещать оборудование в жилых домах бесплатно на основании индивидуального договора с собственником жилья или нанимателем. У жильцов появится возможность свободного выбора оператора связи.
Кроме этого, появятся единые стандарты размещения сетевого оборудования в многоквартирных домах, которые провайдеры будут обязаны соблюдать.
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4. Какие изменения ждут собственников и покупателей жилья в апреле
Собрали главные законодательные изменения апреля, касающиеся сферы недвижимости.
Так, с 1 апреля 2024 года начнут действовать поправки в Жилищный кодекс, уточняющие понятие перепланировки. Теперь ею будет считаться увеличение или уменьшение площади квартиры, изменение границ помещения, создание новой комнаты.
С 3 апреля сдавать жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе на короткий срок, можно будет только в том случае, если это не создает неудобств соседям. Кроме этого, обязательным условием для сдачи жилья в аренду станет наличие счетчиков.
Подробнее об изменениях>>
5. В Сбере теперь можно оформить льготную ипотеку на покупку жилья у ИП
В Сбербанке появилась возможность оформить льготную ипотеку на покупку готового или строящегося жилья у продавцов и инвесторов — индивидуальных предпринимателей.
Новые условия применяются к таким программам, как «Господдержка» (только по договору купли-продажи), «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека», «Арктическая ипотека», «Ипотека для IT».
Купить можно квартиру в многоквартирном доме, жилой дом/дом блокированной застройки с земельным участком, на котором он расположен (только по договору купли-продажи).
Читать подробные условия>>
6. Домклик расширил возможности бесплатного размещения объявлений
На Домклик теперь можно бесплатно публиковать по одному объявлению о продаже недвижимости в каждой категории без идентификации через Сбер ID или «Госуслуги». Так продавцам-физлицам будет проще и быстрее создать карточку объекта.
Раньше без авторизации бесплатно можно было разместить всего одно объявление.
Разместить объявление на Домклик>>
7. Спрос на льготную ипотеку вырос по сравнению с прошлым годом
Сбербанк получает около 17-18 тыс. заявок на оформление льготной ипотеки в день, это больше, чем год назад. Об этом сообщил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.
Спрос вызван разрывом процентной ставки на обычную ипотеку и ставки на ипотеку с господдержкой. Мы видим много схем на рынке, чтобы эту разницу каким-то образом спрятать внутри: называется ставка 10%, но, когда заглядываешь под капот, это не так.
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