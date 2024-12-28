Главное за неделю с 23 по 28 декабря 2024 года
- Какие изменения ждут собственников недвижимости в 2025 году
- Механизм выдачи «Семейной ипотеки» на вторичку могут определить до конца года
- Что произошло на рынке недвижимости в 2024 году: главные события
- Свыше 1,2 трлн руб. направят на льготную ипотеку в 2025 году
- Домклик оценил ценовой разрыв между вторичкой и частным домом в 58,6%
- Эксперты рассказали, стоит ли сейчас покупать недвижимость
- Новостройки в России подорожали на 9% с начала года
- Названа цена самой дорогой квартиры в России
- Эксперт рассказала, как принять квартиру в новостройке
Какие изменения ждут собственников недвижимости в 2025 году
Собрали главные законодательные изменения наступающего года, о которых стоит знать владельцам и покупателям недвижимости.
Так, с 1 января 2025 года увеличится размер госпошлин по сделкам с недвижимостью и появится новая — за постановку объекта на кадастровый учет. Например, за оформление в собственность квартиры теперь придется заплатить 4 тыс. руб. (вместо 2 тыс. руб.), если кадастровая стоимость недвижимости не определена или не превышает 20 млн руб. Если больше, то 0,02% от кадастровой стоимости, но не меньше 0,02% от цены сделки и не более 500 тыс. руб.
Кроме этого, с марта в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) будут указывать сведения о бывших членах семьи собственника и их правах на недвижимость. Это защитит потенциальных покупателей и исключит случаи, когда после сделки с жильем появляются бывшие члены семьи продавца. Если записи в ЕГРН о них нет, претендовать на имущество они не смогут.
Еще с января собственники будут обязаны оформлять договор дарения недвижимости через нотариуса. А дома, которые граждане планируют купить с использованием маткапитала, начнут проверять на пригодность.
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Механизм выдачи «Семейной ипотеки» на вторичку могут определить до конца года
Основные критерии для распространения «Семейной ипотеки» на вторичное жилье в некоторых населенных пунктах планируется разработать до конца 2024 года.
Надо понять, какое количество населенных пунктов. Мы активно с Минфином и Минстроем эту работу ведем. Мы анализируем, какое состояние должно быть у жилья, есть ли свободное жилье на рынке в населенных пунктах. Мы работу ведем. Думаю, мы до конца года разберемся.
Расширить «Семейную ипотеку» на вторичку в населенных пунктах, где почти не строят новое жилье, на прошлой неделе поручил президент России Владимир Путин.
Узнать условия получения «Семейной ипотеки» в Сбере>>
Что произошло на рынке недвижимости в 2024 году: главные события
Мы освежили в памяти все, что происходило на рынке недвижимости и ипотеки в 2024 году, и отобрали 12 наиболее важных событий, которые в числе прочего повлияли на отрасль.
Предлагаем вспомнить все, что было, вместе с нами.
Свыше 1,2 трлн руб. направят на льготную ипотеку в 2025 году
На финансирование льготных ипотечных программ в следующем году планируется выделить более 1,2 трлн руб.
На следующий год ресурсы предусмотрены в полном объеме. Если в этом году мы предусмотрели 1,1 трлн руб. на финансирование льготных ипотек, а изначально в бюджете было заложено примерно в два раза меньше, в следующем году цифра, заложенная в бюджете на субсидирование ипотечных программ, — 1,2 трлн руб. с лишним.
По словам Силуанова, предполагается, что объем кредитов по «Семейной ипотеке» в следующем году составит 2,2 трлн руб., это примерно столько же, сколько в 2024-м. Исходя из прогнозируемых значений по каждой программе власти закладывают ресурсы для субсидирования, пояснил министр.
Узнать, на какой срок выгоднее брать ипотеку>>
Домклик оценил ценовой разрыв между вторичкой и частным домом в 58,6%
Загородная недвижимость в среднем по России стоит на 58,6% дешевле, чем квартиры на вторичном рынке.
Среди регионов с наибольшей разницей в стоимости квадратного метра «вторички» и «загородки» оказались Архангельская область, Бурятия, Иркутская область, Мордовия и Москва.
В число регионов с минимальным разрывом цен вошли Адыгея, Мурманская и Ивановская области, а также Санкт-Петербург.
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Эксперты рассказали, стоит ли сейчас покупать недвижимость
В условиях подорожавшей недвижимости и высоких ставок перед покупателями может встать несколько вопросов, связанных с приобретением жилья. Брать ипотеку или подождать? И как во втором случае сохранить деньги, отложенные на покупку квартиры либо дома?
Эти и другие вопросы задали экспертам ⬇️
Покупка жилья в период высоких ставок: что думают эксперты>>
Новостройки в России подорожали на 9% с начала года
Стоимость квартир на первичном рынке в России увеличилась на 9% с начала 2024 года.
С начала года цены на первичное жилье в России выросли на 9%. Согласно данным наших внутренних исследований, сокращение цен с июня по ноябрь 2024 года зафиксировано в 10 регионах. Лидером снижения цен стала Республика Тыва (-4,2%), далее идут Тверская (-3,1%), Ярославская (-2,4%) и Архангельская области (-2,2%).
При этом в нескольких регионах цены снова начали расти, хотя еще в октябре падали. Например, в Калмыкии, Тульской, Калужской и Саратовской областях.
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Названа цена самой дорогой квартиры в России
Наиболее дорогая квартира на вторичном рынке находится в Москве и стоит 3,5 млрд руб. Таковы данные аналитиков Домклик, которые изучили объявления о продаже и составили топ-5 самых дорогих лотов.
Лидер рейтинга за 3,5 млрд руб. — масштабный пентхаус с террасами в клубном доме «Гранатный Палас», который находится в тихом престижном районе Патриарших прудов. Площадь лота — 900 кв. м, без ремонта.
На втором месте — шестикомнатная квартира в Бутиковском переулке стоимостью 1,7 млрд руб. Площадь жилья — 400 кв. м, сделан свежий ремонт.
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Эксперт рассказала, как принять квартиру в новостройке
Принять квартиру у застройщика — не формальность: подписал документы, и все. Рассказали в видео, на что нужно обратить внимание при просмотре квартиры в новостройке.
Более подробно о том, как принять квартиру в новостройке, читайте в статье.
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