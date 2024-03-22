Главное за неделю с 18 по 22 марта 2024 года
- Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%
- Покупатели «вторички» на Домклик могут записаться на просмотр жилья онлайн
- В Домклик рассказали, сколько стоит жилье с видом на водоем и лес
- Средний размер первоначального взноса по ипотеке вырос до 37,2% в феврале
- Россиянам хотят дать возможность вводить самозапрет на продажу жилья
- Домклик назвал цену стандартного частного дома в Подмосковье и Ленобласти
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1. Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%
Совет директоров Банка России решил не менять ключевую ставку — она остается на уровне 16%.
Совет директоров Банка России 22 марта 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых.
Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Жесткость рынка труда вновь усилилась. Пока преждевременно судить о дальнейшей скорости дезинфляционных тенденций.
2. Покупатели «вторички» на Домклик могут записаться на просмотр жилья онлайн
Домклик запустил новую функцию — онлайн-запись на просмотр жилья. Это удобно как для продавцов и риелторов, так и для потенциальных покупателей.
Домклик первым среди сервисов недвижимости запустил функцию онлайн-записи на просмотр. Сейчас она доступна в объявлениях по продаже вторичного жилья в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В ближайшее время мы планируем внедрить эту услугу на территории всей страны.
Если человек заинтересовался недвижимостью на Домклик, ему больше не надо звонить или писать продавцу. Достаточно нажать на кнопку «Записаться на просмотр», выбрать дату, время и отправить заявку. Как только от продавца придет подтверждение, можно приезжать и смотреть.
Читайте, как выбрать недвижимость на вторичном рынке>>
3. В Домклик рассказали, сколько стоит жилье с видом на водоем и лес
Самыми дорогими на вторичном рынке оказались квартиры с видом на водоем. В среднем по России цена такого жилья площадью 35 кв. м составляет 6,5 млн руб., в Москве — 11,6 млн, Санкт-Петербурге — 8,2 млн.
Наиболее бюджетной является недвижимость с видом на двор и улицу: стоимость стандартной квартиры (35 кв. м) составила по 4,5 млн руб. При этом в Москве и Санкт-Петербурге наиболее дешевыми оказались объекты с видом на лес (10,1 млн руб. и 6,8 млн руб. соответственно).
Что касается арендного жилья, квартиры (35 кв. м) с видом на лес оказались наиболее выгодны не только в Москве и Санкт-Петербурге (42,9 и 31,9 тыс. руб. в месяц), но и в целом по стране (26 тыс. руб.).
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4. Средний размер первоначального взноса по ипотеке вырос до 37,2% в феврале
Средний размер первоначального взноса по ипотеке в России в феврале 2024 года составил 37,2% от стоимости жилья. Это выше, чем в феврале прошлого года, на 6,7%, выяснили аналитики Домклик.
На вторичном рынке средний размер первоначального взноса составил 42,9%, на первичном — 29,5%.
Увеличить размер первоначального взноса можно за счёт использования материнского капитала, а распространённость льготных программ в регионах стимулирует чаще использовать эту субсидию для улучшения жилищных условий.
5. Россиянам хотят дать возможность вводить самозапрет на продажу жилья
В Госдуме предложили разрешить россиянам самостоятельно устанавливать запрет на продажу недвижимости.
Запрет можно будет установить через единый портал государственных услуг или многофункциональные центры. Снять самозапрет гражданин сможет в любой момент по установленной процедуре.
Депутат обратился с такой инициативой к главе Росреестра Олегу Скуфинскому. По его словам, это должно в первую очередь обезопасить пожилых и доверчивых граждан от действий мошенников.
Узнать, какие документы чаще всего подделывают в сделках с жильем и как этого избежать>>
6. Домклик назвал цену стандартного частного дома в Подмосковье и Ленобласти
Самый дорогой стандартный дом в Московской области стоит 28 млн руб., бюджетный — 4,5 млн руб. В Ленинградской области — 13,6 млн руб. и 3,1 млн руб. соответственно.
Эксперты также выделили основные тенденции рынка загородной недвижимости. Например, в городах Подмосковья, где широко представлены дома среднего ценового сегмента, их стоимость растет. В городах, где в основном экспонируется элитное жилье, цены, напротив, снизились.
За прошедший год структура предложения на рынке загородной недвижимости Подмосковья претерпела существенные изменения. Объем предложения частных домов сократился почти в два раза.
Наиболее явное снижение количества объявлений отмечается в элитных районах, таких как Одинцово и Красногорск, то есть с продажи были сняты в основном дорогостоящие лоты. Как итог — медианная цена предложения по Московской области опустилась на 9% — до 83 тыс. руб. за кв. м.
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