Главное за неделю с 17 по 21 июня 2024 года
- Скидка по ипотеке Сбера на Домклик станет доступна покупателям новостроек
- Домклик провел конференцию для застройщиков и агентств недвижимости Domclick Digital Day
- Домклик запустил сервис краткосрочной аренды жилья
- Названы регионы России с самым доступным жильем
- Сбербанк отменит отчет об оценке при покупке земли в ипотеку
- Налог на недвижимость дороже 300 млн рублей могут повысить
- Упрощенный налоговый вычет на Домклик станет доступен для неипотечных сделок
- Почти 90 млн «квадратов» жилья купили клиенты Сбера с помощью льготной ипотеки
1. Скидка по ипотеке Сбера на Домклик станет доступна покупателям новостроек
Клиенты Сбербанка смогут получить скидку 0,5% на ставку по ипотеке на новостройки с витрины Домклик. Ранее такая опция была доступна только при покупке «вторички».
Скидка будет действовать определенное время для каждого конкретного жилого комплекса.
Рад сообщить о запуске такого выгодного предложения для наших клиентов! Рекомендую тем, кто давно присматривался к покупке в ипотеку квартиры в новостройке, почаще заходить на нашу витрину и подписаться на официальные каналы Домклик, чтобы не упустить скидку на ставку по понравившимся объектам. Любой ЖК с нашей витрины может стать участником акции.
Читать подробнее>>
2. Домклик провел конференцию для застройщиков и агентств недвижимости Domclick Digital Day
19 июня в Санкт-Петербурге состоялась вторая большая конференция для профессионалов рынка недвижимости Domclick Digital Day.
Участники обсудили главные вопросы рынка недвижимости и ипотеки, в том числе сокращение льготных программ и доступность жилья. Кроме этого, Домклик анонсировал новые возможности для клиентов.
Например, появление скидки 0,3% на ставку по рыночным программам, ипотека по которым оформляется свыше установленных лимитов.
Все новости с Domclick Digital Day на одной странице>>
3. Домклик запустил сервис краткосрочной аренды жилья
В России появился новый сервис посуточной аренды жилья «Домклик24». Пока на нем представлены квартиры и апартаменты, которые находятся на территории страны. В будущем планируется добавить другие типы объектов и расширить географию.
Развитие высокочастотных сервисов — важное направление работы команды Домклик. Осенью прошлого года мы запустили уникальный сервис «Моя недвижимость» для решения различных задач, связанных с жильем: от переезда до сбора показаний счетчиков. А сегодня свою работу начинает «Домклик24»: в сервисе можно размещать объекты для сдачи в аренду и подбирать места, где остановиться. Главное преимущество «Домклик24» — гарантия безопасности расчетов между арендатором и арендодателем.
Снять квартиру посуточно на Домклик>>
4. Названы регионы России с самым доступным жильем
Самая недорогая недвижимость на первичном рынке продается в Псковской и Оренбургской областях, на вторичном — также в Оренбургской и еще в Смоленской. К такому выводу пришли аналитики Домклик, изучив актуальные на начало июня объявления.
Минимальная медианная стоимость 1 кв. м в новостройках Псковской и Оренбургской областей составила 71,9 тыс. руб. Цена квадрата на «вторичке» в Смоленской и Оренбургской областях — 68,6 тыс. руб. и 69,6 тыс. руб. соответственно.
Смотреть весь рейтинг>>
5. Сбербанк отменит отчет об оценке при покупке земли в ипотеку
В Сбере решил отказаться от отчетов об оценке при покупке земельных участков в ипотеку.
Сейчас больше половины сделок в Сбере проходят без отчетов об оценке. Пришло время распространить этот инструмент и на покупку земельных участков.
Такой механизм планируется внедрить в июле. Это ускорит выход на сделку и сэкономит клиентам порядка 20 тыс. руб.
Узнать, как построить дом в ипотеку Сбербанка>>
6. Налог на недвижимость дороже 300 млн рублей могут повысить
Минфин России предложил дать регионам право увеличивать налог на недвижимость дороже 300 млн руб. до 2,5%.
Имущественный налог платят каждый год собственники разных типов жилья и коммерческой недвижимости, в том числе квартир и частных домов. Для объектов стоимостью выше 300 млн руб. ставка налога — 2%.
Предлагается дать право субъектам РФ и муниципалитетам повышать ставку налогов на объекты недвижимости стоимостью свыше 300 млн рублей. По налогу на имущество — с 2% до 2,5%, по земельному налогу — с 0,3% до 1,5%.
Читать, как правильно рассчитывается налог на недвижимость>>
7. Упрощенный налоговый вычет на Домклик станет доступен для неипотечных сделок
Получить налоговый вычет через Домклик смогут больше покупателей недвижимости. Ранее такая опция была доступна только клиентам с ипотекой, в июне ее распространят на неипотечные сделки.
Опция упрощенного налогового вычета у нас была доступна для ипотечных сделок. В июне мы ее расширяем в том числе на неипотечные сделки.
Домклик соберет все документы и подаст их в ФНС — клиенту ничего делать не придется.
Узнать, как получить упрощенный налоговый вычет с помощью Домклик>>
8. Почти 90 млн «квадратов» жилья купили клиенты Сбера с помощью льготной ипотеки
1 июля действие программы «Господдержка», запущенной в 2020 году, прекращается. И накануне ее завершения Сбер фиксирует резкий спрос на льготную ипотеку. К примеру, в мае льготное ипотечное кредитование выросло до нового рекордного уровня — 63,2%.
С момента запуска ипотеки с господдержкой недвижимость на льготных условиях в Сбербанке смогли приобрести более 1,5 млн россиян — это около 90 млн квадратных метров жилья.
Льготная ипотека не только поддержала россиян в жилищном вопросе, но еще и оказала эффект на строительную отрасль.
Давно пора отменить отчёты об оценке! Спасибо!
К сожалению, не все смогли воспользоваться льготной ипотекой. Лимит кредита не смог покрыть потребности желающих
Очень удобно, надо продлить семейную ипотеку.