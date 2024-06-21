Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
6 мин
18K

Главное за неделю с 17 по 21 июня 2024 года

Дата публикации: 21 июн 2024
Главное за неделю с 17 по 21 июня 2024 года
Содержание

1. Скидка по ипотеке Сбера на Домклик станет доступна покупателям новостроек

Клиенты Сбербанка смогут получить скидку 0,5% на ставку по ипотеке на новостройки с витрины Домклик. Ранее такая опция была доступна только при покупке «вторички».

Скидка будет действовать определенное время для каждого конкретного жилого комплекса.

Рад сообщить о запуске такого выгодного предложения для наших клиентов! Рекомендую тем, кто давно присматривался к покупке в ипотеку квартиры в новостройке, почаще заходить на нашу витрину и подписаться на официальные каналы Домклик, чтобы не упустить скидку на ставку по понравившимся объектам. Любой ЖК с нашей витрины может стать участником акции.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Читать подробнее>>

2. Домклик провел конференцию для застройщиков и агентств недвижимости Domclick Digital Day

19 июня в Санкт-Петербурге состоялась вторая большая конференция для профессионалов рынка недвижимости Domclick Digital Day.

1 из 5

Участники обсудили главные вопросы рынка недвижимости и ипотеки, в том числе сокращение льготных программ и доступность жилья. Кроме этого, Домклик анонсировал новые возможности для клиентов.

Например, появление скидки 0,3% на ставку по рыночным программам, ипотека по которым оформляется свыше установленных лимитов.

Все новости с Domclick Digital Day на одной странице>>

3. Домклик запустил сервис краткосрочной аренды жилья

В России появился новый сервис посуточной аренды жилья «Домклик24». Пока на нем представлены квартиры и апартаменты, которые находятся на территории страны. В будущем планируется добавить другие типы объектов и расширить географию.

Развитие высокочастотных сервисов — важное направление работы команды Домклик. Осенью прошлого года мы запустили уникальный сервис «Моя недвижимость» для решения различных задач, связанных с жильем: от переезда до сбора показаний счетчиков. А сегодня свою работу начинает «Домклик24»: в сервисе можно размещать объекты для сдачи в аренду и подбирать места, где остановиться. Главное преимущество «Домклик24» — гарантия безопасности расчетов между арендатором и арендодателем.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Снять квартиру посуточно на Домклик>>

4. Названы регионы России с самым доступным жильем

Самая недорогая недвижимость на первичном рынке продается в Псковской и Оренбургской областях, на вторичном — также в Оренбургской и еще в Смоленской. К такому выводу пришли аналитики Домклик, изучив актуальные на начало июня объявления.

Минимальная медианная стоимость 1 кв. м в новостройках Псковской и Оренбургской областей составила 71,9 тыс. руб. Цена квадрата на «вторичке» в Смоленской и Оренбургской областях — 68,6 тыс. руб. и 69,6 тыс. руб. соответственно.

Смотреть весь рейтинг>>

5. Сбербанк отменит отчет об оценке при покупке земли в ипотеку

В Сбере решил отказаться от отчетов об оценке при покупке земельных участков в ипотеку.

Сейчас больше половины сделок в Сбере проходят без отчетов об оценке. Пришло время распространить этот инструмент и на покупку земельных участков.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Такой механизм планируется внедрить в июле. Это ускорит выход на сделку и сэкономит клиентам порядка 20 тыс. руб.

Узнать, как построить дом в ипотеку Сбербанка>>

6. Налог на недвижимость дороже 300 млн рублей могут повысить

Минфин России предложил дать регионам право увеличивать налог на недвижимость дороже 300 млн руб. до 2,5%.

Имущественный налог платят каждый год собственники разных типов жилья и коммерческой недвижимости, в том числе квартир и частных домов. Для объектов стоимостью выше 300 млн руб. ставка налога — 2%.

Предлагается дать право субъектам РФ и муниципалитетам повышать ставку налогов на объекты недвижимости стоимостью свыше 300 млн рублей. По налогу на имущество — с 2% до 2,5%, по земельному налогу — с 0,3% до 1,5%.

Фото эксперта
Антон Силуанов
министр финансов России

Читать, как правильно рассчитывается налог на недвижимость>>

7. Упрощенный налоговый вычет на Домклик станет доступен для неипотечных сделок

Получить налоговый вычет через Домклик смогут больше покупателей недвижимости. Ранее такая опция была доступна только клиентам с ипотекой, в июне ее распространят на неипотечные сделки.

Опция упрощенного налогового вычета у нас была доступна для ипотечных сделок. В июне мы ее расширяем в том числе на неипотечные сделки.

Фото эксперта
Алексей Назаренко
директор кластера «Персонализированные сервисы» Домклик

Домклик соберет все документы и подаст их в ФНС — клиенту ничего делать не придется.

Узнать, как получить упрощенный налоговый вычет с помощью Домклик>>

8. Почти 90 млн «квадратов» жилья купили клиенты Сбера с помощью льготной ипотеки

1 июля действие программы «Господдержка», запущенной в 2020 году, прекращается. И накануне ее завершения Сбер фиксирует резкий спрос на льготную ипотеку. К примеру, в мае льготное ипотечное кредитование выросло до нового рекордного уровня — 63,2%.

С момента запуска ипотеки с господдержкой недвижимость на льготных условиях в Сбербанке смогли приобрести более 1,5 млн россиян — это около 90 млн квадратных метров жилья.

Льготная ипотека не только поддержала россиян в жилищном вопросе, но еще и оказала эффект на строительную отрасль.

Читать, что дали льготные кредиты рынку недвижимости>>

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии3
Е
Евгения Г.
25 июн 2024

Давно пора отменить отчёты об оценке! Спасибо!

Н
Наталья М.
25 июн 2024

К сожалению, не все смогли воспользоваться льготной ипотекой. Лимит кредита не смог покрыть потребности желающих

В
Виктор О.
21 июн 2024

Очень удобно, надо продлить семейную ипотеку.

Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
43
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
897
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал