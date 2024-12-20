Главное за неделю с 16 по 20 декабря 2024 года
- Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%
- Сбер возобновил выдачу «Семейной ипотеки»
- Механизм лимитов по «Семейной ипотеке» отменят
- Гарантию на отделку квартиры в новостройке сократят до года
- Названы регионы-лидеры по объему выданной ипотеки в 2024 году
- Для ипотечных заемщиков могут ввести тест на финансовую грамотность
- Аренда в России подорожала за год на 17%
- Эксперт рассказала, как согласовать перепланировку в ипотечной квартире
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%
Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 21%.
Совет директоров Банка России 20 декабря 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых. Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке.
<...> По оценке Банка России, с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос.
В Центробанке поделились прогнозом по снижению инфляции: с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4% в 2026 году, уточнил регулятор.
Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 14 февраля 2025 года.
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Сбер возобновил выдачу «Семейной ипотеки»
Сбербанк с 16 декабря снова начал оформлять кредиты по льготной программе «Семейная ипотека» на Домклик.
Минимальный размер первоначального взноса по программе составляет от 20,1% по объектам застройщиков, которые находятся на проектном финансировании и подключены к опции «Комплексное предложение». Сохранить минимальный размер первоначального взноса на уровне от 20,1% можно также с помощью оплаты комиссии застройщиком. В других случаях его размер составит от 50,1%.
Подробные условия «Семейной ипотеки» в Сбере>>
Механизм лимитов по «Семейной ипотеке» отменят
Минфин России проработает вопрос об исключении механизма лимитов из льготной программы «Семейная ипотека».
С учетом поручения президента РФ по итогам прямой линии Минфин России подготовит изменения в правила «Семейной ипотеки», чтобы исключить из программы механизм лимитов. При этом в декабре вопрос с преждевременным исчерпанием лимитов в отдельных банках уже решен.
Лимиты — это сумма, на которую банки могут выдать гражданам кредиты по льготной программе. С 15 декабря механизм их распределения изменился: теперь при наличии общего неиспользованного лимита банки могут оформлять кредиты автоматически. Вместе с тем в ходе пресс-конференции по итогам года президент России Владимир Путин и вовсе заявил, что никаких ограничений в виде лимитов со стороны государства быть не должно.
Гарантию на отделку квартиры в новостройке сократят до года
Минимальный гарантийный срок на отделочные работы в квартире в новостройке, в течение которого застройщик должен устранить недостатки, уменьшат с трех лет до одного года. Такое положение содержится в законе, который приняла Госдума и одобрил Совфед. Норма должна заработать с 1 января.
Также с 1 марта 2025 года застройщики смогут выполнять отделку по собственным стандартам (вместо требований технических регламентов). Но требования к таким работам должны быть не ниже утвержденных Минстроем.
А еще будет ограничена сумма, которую дольщик может взыскать при нарушении требований к отделке, работам по установке оконных и дверных блоков и сантехники.
Подробнее об изменениях>>
Названы регионы-лидеры по объему выданной ипотеки в 2024 году
Больше всего ипотечных кредитов в Сбере в денежном выражении за неполный 2024 год оформили в Москве. Их сумма составила 240,3 млрд руб., это 11,6% от общего объема выдач по России. Таковы данные аналитиков Домклик.
Второе место заняла Московская область с 191,2 млрд руб., на третьей позиции — Санкт-Петербург с показателем 119,8 млрд руб. Четвертое место досталось Краснодарскому краю, где было выдано 113 млрд руб., замыкает пятерку Тюменская область (88,2 млрд руб.).
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Для ипотечных заемщиков могут ввести тест на финансовую грамотность
Центробанк готов обсудить вопрос об обязательной проверке финансовой грамотности россиян, желающих взять ипотеку.
В ЦБ отметили, что в некоторых странах проверяют уровень финансовой грамотности заемщиков по отдельным видам договоров, в первую очередь ипотечных.
Банк России готов рассмотреть вопрос введения такого тестирования в отношении договоров, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой и предлагает совместно проработать этот вопрос с кредитными организациями и обществами защиты прав потребителей.
Что нужно знать желающим взять ипотеку>>
Аренда в России подорожала за год на 17%
Медианная стоимость аренды в России увеличилась на 17,3% с начала года. Таковы данные исследования аналитического центра Домклик.
С начала года медианная стоимость аренды кв. м выросла на 17%. При этом наибольший рост отмечен в сегменте трехкомнатных квартир: за год стоимость аренды увеличилась на 24%. Далее идут двухкомнатные квартиры с ростом в 19%. Аренда студий и однокомнатных квартир увеличилась на 17% и 14% соответственно.
Такая тенденция неудивительна: сужение круга потенциальных заемщиков по ключевой ипотечной программе для семей с детьми — «Семейной ипотеке» — способствовало росту популярности прежде всего крупногабаритного жилья. Отсюда более выраженная динамика.
Так, медианная стоимость кв. м аренды по стране в декабре составляет 807 руб. Соответственно, снять стандартную однокомнатную квартиру (35 кв. м) можно за 28,2 тыс. руб. По ценам с большим отрывом лидирует Москва, аренда такого жилья там обойдется в 74,5 тыс. руб. в месяц.
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Эксперт рассказала, как согласовать перепланировку в ипотечной квартире
При покупке квартиры в ипотеку с перепланировкой есть нюансы, которые обязательно надо учитывать. Рассказали в видео о том, что нужно знать, если вы решили переделать ипотечную квартиру или покупаете жилье с перепланировкой в кредит.
Более подробно о перепланировке в ипотечной квартире можно прочитать в статье.
Почему Сбербанк установил минимальный лимит по семейной ипотеке на строительство домов в 7 млн. и ставкой 13,9%. А где 6% и 6 млн?
Александр В.здравствуйте! С 22.10.2024 ИЖС можно оформить только со средневзвешенной ставкой.
Ужас и базовая ипотека и семейная. Откуда брать перво начяльны взносы
Альбина П.здравствуйте! Сожалеем, что условия программы вам не подходят. Спасибо, что поделились своим мнением.