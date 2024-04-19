Главное за неделю с 15 по 19 апреля 2024 года
- Программу социальной газификации распространили на СНТ
- Ставку по «Дальневосточной ипотеке» могут повысить
- Домклик выяснил, сколько стоят дома с банями в Подмосковье
- Минимальный размер оклада в России предложили установить на уровне МРОТ
- Сбербанк стал лидером ипотечного кредитования по версии «Эксперт РА»
- Власти не планируют продлевать IT-ипотеку и «Господдержку»
- Домклик назвал топ-5 самых дешевых квартир на вторичном рынке Москвы
1. Программу социальной газификации распространили на СНТ
Владельцы участков в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) теперь могут бесплатно провести до них газ.
Газовые сети будут бесплатно проведены до границ земельных участков граждан в садоводческих некоммерческих товариществах, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов. На домовладение и земельный участок должны быть оформлены правоустанавливающие документы.
Заявку на подключение может подать как собственник дома с участком, так и председатель СНТ. При этом решение о догазификации должно принять общее собрание членов товарищества. Его протокол нужно приложить к заявке.
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2. Ставку по «Дальневосточной ипотеке» могут повысить
Министерство финансов России обсуждает увеличение ставки по льготной программе «Дальневосточная ипотека».
Идет дискуссия по «Дальневосточной ипотеке» с точки зрения возможного повышения ставки по этой программе. Сейчас она находится на уровне 2%, и мы видим, что задачи, которые стояли перед программой, выполнены, то есть с точки зрения запуска строительства. А 2% — все-таки очень низкая минимальная ставка.
В Сбербанке есть возможность сохранить ставку на три месяца. Для этого нужно подать заявку на ипотеку до того, как изменятся условия по программе. Так, у клиента будет 90 дней, чтобы обдумать решение и определиться с недвижимостью. Если планы поменялись, заявку можно отменить. Или ничего не делать, и по истечении трех месяцев она закроется автоматически.
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3. Домклик выяснил, сколько стоят дома с банями в Подмосковье
Самые дорогие дома с банями продаются вблизи Москвы. Лоты площадью 150 кв. м больше всего стоят в Одинцовском округе (18,3 млн руб.), Мытищах (17,4 млн), Красногорске и Химках (по 17,3 млн). Об этом говорят данные аналитиков Домклик.
Самые дешевые дома (150 кв. м) выставлены на продажу в Егорьевске (5 млн руб.), Орехово-Зуевском округе (5,8 млн руб), Талдомском округе и Шатуре (6,2 млн).
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4. Минимальный размер оклада в России предложили установить на уровне МРОТ
Депутаты разработали законопроект, согласно которому базовый оклад работника не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). При этом сотрудник должен полностью отработать норму рабочего времени и выполнить трудовые обязанности.
Сейчас, по закону, меньше МРОТ не может быть месячная зарплата, куда входят различные премии и надбавки.
Слишком многие работники получают за свой труд суммы, не соответствующие даже минимальным государственным стандартам. На многих предприятиях базовые тарифные ставки установлены ниже МРОТ, а за счет различных премий и надбавок зарплата доводится до этого уровня.
5. Сбербанк стал лидером ипотечного кредитования по версии «Эксперт РА»
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Сбербанку звание «Лидер ипотечного кредитования».
Этой номинации он удостоен по итогам независимого рэнкинга банков по величине и объему ипотечного портфеля на 1 января 2024 года. В этом рейтинге Сбер стал абсолютным лидером: объем его портфеля — 10,1 трлн руб., выданных кредитов — 4,6 трлн руб.
Читать больше о деятельности Сбербанка>>
6. Власти не планируют продлевать IT-ипотеку и «Господдержку»
Министерство финансов России поддерживает плановое завершение всех льготных ипотечных программ, кроме «Семейной ипотеки».
В этом году заканчивается действие трех льготных программ — IT-ипотеки (в декабре), «Господдержки» и «Семейной ипотеки» (в июне). Последнюю власти решили продлить до 2030 года.
Ипотека — это инструмент, который фиксирует условия здесь и сейчас, но имеет длительные обязательства, поэтому в работе с ним нужно быть осторожным.
Узнать больше о льготных ипотечных программах>>
7. Домклик назвал топ-5 самых дешевых квартир на вторичном рынке Москвы
Домклик изучил объявления о продаже готовых квартир в Москве в апреле и выявил топ-5 наиболее бюджетных лотов на вторичном рынке.
Самую доступную квартиру на вторичке можно купить за 1,1 млн руб. За эту цену продается студия в поселении Первомайское. На втором месте по стоимости — апартаменты-студия в Кузьминках за 1,5 млн руб.
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