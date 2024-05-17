Главное за неделю с 13 по 17 мая 2024 года
- Взять ипотеку на покупку и строительство дома в Сбере теперь можно с 18 лет
- Минфин хочет повышать ставку по «Дальневосточной ипотеке» поэтапно
- Спрос на новостройки в апреле увеличился в два раза
- Условия «Семейной ипотеки» для некоторых заемщиков хотят улучшить
- Максимальную долю расходов на ЖКХ предложили снизить до 15%
- Доля льготной ипотеки в Сбере в апреле превысила 50%
1. Взять ипотеку на покупку и строительство дома в Сбере теперь можно с 18 лет
Клиенты Сбербанка, которым исполнилось 18 лет, теперь могут получить жилищный кредит на покупку или строительство частного дома.
Мы видим, что «Молодежная ипотека» пользуется большим спросом у наших клиентов. В прошлом году Сбер выдал свыше 10,6 тыс. жилищных кредитов на 29,8 млрд руб. людям в возрасте от 18 до 21 года. Мы рады расширить перечень целей кредитования по этой популярной программе, предоставив нашим молодым клиентам более разнообразные финансовые инструменты для покупки своего жилья.
Кроме этого, у молодых людей появилась возможность рефинансировать ипотеку и оформить ее по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости».
Подать заявку на ипотеку на Домклик>>
2. Минфин хочет повышать ставку по «Дальневосточной ипотеке» поэтапно
Министерство финансов России считает, что ставка по «Дальневосточной ипотеке» к 2030 году должна составить 8%, и предлагает увеличивать ее в несколько этапов.
На наш взгляд, 2% — это чрезвычайно низкая ставка, и она требуется только на самом начальном этапе. Поэтому мы предлагаем поэтапно повышать, не сразу, а поэтапно.
Так, Минфин предлагает поднимать ее на 1% каждый год, начиная с 2025-го.
Узнать, как получить и сохранить выгодную ставку в Сбере на три месяца>>
3. Спрос на новостройки в апреле увеличился в два раза
Сбербанк в апреле выдал в 2,3 раза больше кредитов на покупку первичного жилья по сравнению с мартом, а их доля в общем количестве выдач выросла на 12,3%, до 27,2%. К такому выводу пришли аналитики Домклик.
Что касается «вторички», число выдач выросло до 28,7 тыс. (+5,1% к марту). Однако спрос по-прежнему ниже, чем в 2023 году. К частным домам интерес в разгар весеннего сезона остается высоким.
В конце марта Домклик предложил застройщикам значительно более выгодные условия для сотрудничества. В результате нововведений доля Сбера на рынке жилищного кредитования (по объемам ипотечных выдач) превысила 42%, что выше мартовского показателя почти на 10 процентных пунктов.
Читать все исследование>>
4. Условия «Семейной ипотеки» для некоторых заемщиков хотят улучшить
Власти думают над дополнительными мерами поддержки россиян в рамках «Семейной ипотеки». Эти условия могут зависеть от числа детей в семье.
Совершенно точно будем продлевать «Семейную ипотеку» для семей с детьми младше шести лет. Это решение уже принято. Сейчас мы считаем по дополнительному количеству детей в семьях — как мы можем поддержать эту ипотеку.
Между тем в Минфине подтвердили, что обсуждают повышение ставки по программе для семей с детьми старше 6 лет до 12%.
Подробнее о том, как оформить льготную ипотеку в 2024 году>>
5. Максимальную долю расходов на ЖКХ предложили снизить до 15%
Депутаты предлагают установить единый стандарт максимально допустимой доли расходов на ЖКУ для всех регионов. Для одиноких пенсионеров и многодетных семей порог не должен превышать 10% от доходов, для остальных россиян — 15%.
В большинстве регионов этот показатель равен 22%. Но в ряде субъектов он ниже. Например, в Москве — 10%, в Санкт-Петербурге — 14%. Если россияне платят больше, им положена льгота.
Узнать, как получить субсидию и льготу на оплату ЖКУ>>
6. Доля льготной ипотеки в Сбере в апреле превысила 50%
Сбербанк в апреле 2024 года выдал 30,5 тыс. льготных кредитов. Это меньше, чем в 2023-м, но больше, чем в 2022-м. При этом впервые с начала года доля льготной ипотеки достигла 53,1% от общего числа выдач.
Лидером среди льготных программ остается «Господдержка» с долей выдач в 24,3%. На втором месте по-прежнему «Семейная ипотека» (23,3%).
Вы можете оставить первый.