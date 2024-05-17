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Главное за неделю с 13 по 17 мая 2024 года

Дата публикации: 17 мая 2024
Главное за неделю с 13 по 17 мая 2024 года
Содержание

1. Взять ипотеку на покупку и строительство дома в Сбере теперь можно с 18 лет

Клиенты Сбербанка, которым исполнилось 18 лет, теперь могут получить жилищный кредит на покупку или строительство частного дома.

Мы видим, что «Молодежная ипотека» пользуется большим спросом у наших клиентов. В прошлом году Сбер выдал свыше 10,6 тыс. жилищных кредитов на 29,8 млрд руб. людям в возрасте от 18 до 21 года. Мы рады расширить перечень целей кредитования по этой популярной программе, предоставив нашим молодым клиентам более разнообразные финансовые инструменты для покупки своего жилья.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Кроме этого, у молодых людей появилась возможность рефинансировать ипотеку и оформить ее по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости».

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2. Минфин хочет повышать ставку по «Дальневосточной ипотеке» поэтапно

Министерство финансов России считает, что ставка по «Дальневосточной ипотеке» к 2030 году должна составить 8%, и предлагает увеличивать ее в несколько этапов.

На наш взгляд, 2% — это чрезвычайно низкая ставка, и она требуется только на самом начальном этапе. Поэтому мы предлагаем поэтапно повышать, не сразу, а поэтапно.

Фото эксперта
Иван Чебесков
замглавы Минфина

Так, Минфин предлагает поднимать ее на 1% каждый год, начиная с 2025-го.

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3. Спрос на новостройки в апреле увеличился в два раза

Сбербанк в апреле выдал в 2,3 раза больше кредитов на покупку первичного жилья по сравнению с мартом, а их доля в общем количестве выдач выросла на 12,3%, до 27,2%. К такому выводу пришли аналитики Домклик.

Что касается «вторички», число выдач выросло до 28,7 тыс. (+5,1% к марту). Однако спрос по-прежнему ниже, чем в 2023 году. К частным домам интерес в разгар весеннего сезона остается высоким.

В конце марта Домклик предложил застройщикам значительно более выгодные условия для сотрудничества. В результате нововведений доля Сбера на рынке жилищного кредитования (по объемам ипотечных выдач) превысила 42%, что выше мартовского показателя почти на 10 процентных пунктов.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

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4. Условия «Семейной ипотеки» для некоторых заемщиков хотят улучшить

Власти думают над дополнительными мерами поддержки россиян в рамках «Семейной ипотеки». Эти условия могут зависеть от числа детей в семье.

Совершенно точно будем продлевать «Семейную ипотеку» для семей с детьми младше шести лет. Это решение уже принято. Сейчас мы считаем по дополнительному количеству детей в семьях — как мы можем поддержать эту ипотеку.

Фото эксперта
Марат Хуснуллин
вице-премьер РФ

Между тем в Минфине подтвердили, что обсуждают повышение ставки по программе для семей с детьми старше 6 лет до 12%.

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5. Максимальную долю расходов на ЖКХ предложили снизить до 15%

Депутаты предлагают установить единый стандарт максимально допустимой доли расходов на ЖКУ для всех регионов. Для одиноких пенсионеров и многодетных семей порог не должен превышать 10% от доходов, для остальных россиян — 15%.

В большинстве регионов этот показатель равен 22%. Но в ряде субъектов он ниже. Например, в Москве — 10%, в Санкт-Петербурге — 14%. Если россияне платят больше, им положена льгота.

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6. Доля льготной ипотеки в Сбере в апреле превысила 50%

Сбербанк в апреле 2024 года выдал 30,5 тыс. льготных кредитов. Это меньше, чем в 2023-м, но больше, чем в 2022-м. При этом впервые с начала года доля льготной ипотеки достигла 53,1% от общего числа выдач.

Лидером среди льготных программ остается «Господдержка» с долей выдач в 24,3%. На втором месте по-прежнему «Семейная ипотека» (23,3%).

Читать исследование полностью>>

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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