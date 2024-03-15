Главное за неделю с 11 по 15 марта 2024 года
- Домклик выяснил, какое жилье россияне выбирают для покупки в ипотеку
- Госдума приняла закон о посуточной аренде жилья
- Правительство и ЦБ поддержали запуск жилищных вкладов в России
- Домклик определил регионы России с самыми низкими ценами на недвижимость
- Маткапитал предложили повысить в регионах с низкой рождаемостью
- Доля льготной ипотеки в России в феврале составила 38%
- Домклик и ГК «Гранель» запустили льготную ипотеку с лимитом до 30 млн рублей
- Долги за текущий ремонт дома могут перейти к новому собственнику
- Домклик назвал цены комнат и студий на «вторичке» в крупнейших регионах
1. Домклик выяснил, какое жилье россияне выбирают для покупки в ипотеку
В феврале количество ипотечных сделок в сегменте новостроек уменьшилось, а востребованность готового жилья и ИЖС выросла. К таким выводам пришли аналитики Домклик.
С января спрос на квартиры на первичном рынке упал на 31,4%, а на «вторичку» и ИЖС вырос на 26% и 34,1% соответственно.
Мы полагаем, что в ближайший год спрос на частные дома только продолжит расти. В качестве ключевых факторов, которые способствуют ускорению развития этого рынка, можно выделить прежде всего появление новых продуктов для покупателей, что в перспективе снизит рискованность приобретения этого типа недвижимости.
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2. Госдума приняла закон о посуточной аренде жилья
Законопроект, который устанавливает правила сдачи квартир в аренду, в том числе на короткий срок, прошел окончательное чтение в Госдуме.
Сдавать жилье собственник сможет, только если наниматели будут бережно относиться к общему имуществу, соблюдать правила пользования жилыми помещениями, нормы законодательства о тишине.
Кроме этого, обязательным условием станет наличие приборов учета энергоресурсов. Если предоставление квартиры в аренду нарушает права соседей, они могут обратиться в суд.
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3. Правительство и ЦБ поддержали запуск жилищных вкладов в России
Правительство и Центробанк высказались за введение в России программы жилищных сбережений. Этот механизм должен помочь накопить на первоначальный взнос по ипотеке.
Такой законопроект внесли в Госдуму в 2023 году. Согласно ему, в России появится новый финансовый инструмент — договор жилищных сбережений. Его сможет заключить только физлицо и не менее чем на год.
По этому договору банк принимает от вкладчика (или от другого лица в его пользу) деньги, начисляет на них проценты и по распоряжению гражданина направляет их на покупку жилья, в том числе по договору долевого участия.
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4. Домклик определил регионы России с самыми низкими ценами на недвижимость
Аналитики Домклик и СберИндекс изучили объявления о продаже квартир в феврале 2024 года и составили рейтинги регионов с самой низкой стоимостью жилья.
Минимальная медианная стоимость квадратного метра в новостройках составила 76,7 тыс. руб. Такие квартиры продаются в Смоленской области.
Что касается вторичного жилья, дешевле всего квадратный метр в феврале стоил в Ингушетии — 54,7 тыс. руб.
5. Маткапитал предложили повысить в регионах с низкой рождаемостью
Депутаты Госдумы подготовили законопроект об увеличении материнского капитала в 1,3-2 раза в регионах с низкой рождаемостью.
Размер маткапитала должен быть связан с уровнем рождаемости. Для регионов с низким коэффициентом рождаемости предлагаем увеличить выплаты вдвое.
Если этот показатель ниже 1,3 (среднее число детей на одну женщину), маткапитал увеличат в два раза; если 1,3-1,75 — в полтора раза; если 1,75-2,1 — в 1,3 раза.
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6. Доля льготной ипотеки в России в феврале составила 38%
Аналитики Домклик изучили востребованность льготных ипотечных программ в регионах — лидерах по числу выдач в феврале и выяснили, что доля льготных кредитов в общем количестве сделок по России составила 38%.
Наиболее востребованными программами стали «Господдержка» (17,7%), «Семейная ипотека» (16,5%), «Дальневосточная и арктическая ипотека» (2,9%). На долю остальных льготных программ пришлось менее 1%.
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7. Домклик и ГК «Гранель» запустили льготную ипотеку с лимитом до 30 млн рублей
Домклик и группа компаний «Гранель» начали выдавать «Семейную ипотеку» Сбера с увеличенным лимитом. Максимальная сумма кредитования по программе — 30 млн руб.
Предложение больше всего подходит для покупки недвижимости бизнес-класса и многокомнатных квартир в комфорт-сегменте.
Первоначальный взнос по программе — от 20,1% стоимости жилья. Срок кредитования возможен до 30 лет.
8. Долги за текущий ремонт дома могут перейти к новому собственнику
Депутаты предлагают возложить оплату задолженности за текущий ремонт многоквартирного дома на нового владельца жилья. Такой законопроект они внесли в Госдуму.
Авторы предложили отдельно прописывать сумму за ремонт в платежке и обязать управляющие компании ежеквартально отчитываться о поступлениях и расходах.
Кроме этого, согласно документу, если квартиру с долгами за текущий ремонт дома купили, их придется оплатить новому собственнику.
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9. Домклик назвал цены комнат и студий на «вторичке» в крупнейших регионах
Аналитики Домклик изучили вторичный рынок жилья в крупнейших регионах России и выяснили, что примерно в половине из них комнаты предлагаются чаще студий.
Кроме того, эксперты сравнили цены лотов в объявлениях о продаже и пришли к выводу, что комнаты в среднем стоят втрое дешевле студий. Самый большой ценовой разрыв в Челябинской области и Башкортостане, а также в Пермском крае и Волгоградской области.
Очень интересно!
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