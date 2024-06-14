Главное за неделю с 10 по 14 июня 2024 года
- Сбер продлил акцию «Спасибо за квартиру»
- Многодетным семьям оставили выплату на погашение ипотеки
- Спрос на новостройки в мае вырос в два раза
- Домклик назвал регионы с самыми бюджетными новостройками
- Штрафы за самовольное подключение к водопроводам могут увеличить
- Домклик выяснил, где в Краснодарском крае продаются самые дешевые дома
1. Сбер продлил акцию «Спасибо за квартиру»
Клиенты Сбербанка могут участвовать в акции «Спасибо за квартиру» до 31 августа. В рамках нее можно вернуть до 5% бонусами СберСпасибо от стоимости купленной квартиры в новостройке на Домклик.
Бонусы будут начисляться частями в течение шести месяцев клиентам с ипотекой Сбера, выбравшим квартиру у застройщика — участника акции. Их можно потратить у партнеров СберСпасибо. Например, на обустройство новой квартиры.
О дополнительных возможностях при оформлении ипотеки с Домклик смотрите в видео:
2. Многодетным семьям оставили выплату на погашение ипотеки
Семьи с тремя и более детьми продолжат получать 450 тыс. руб. на погашение ипотечного кредита.
Действие этой выплаты должно было завершиться 1 июля 2024 года, но ее решили сохранить до 1 июля 2031 года. То есть до этой даты нужно заключить кредитный договор.
Ранее льгота была предусмотрена для семей, у которых родился третий ребенок или последующие с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023-го. Теперь срок увеличился до 31 декабря 2030 года.
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3. Спрос на новостройки в мае вырос в два раза
Россияне в мае взяли в Сбербанке почти в два раза больше ипотечных кредитов на покупку «первички» по сравнению с апрелем. Количество выдач достигло 30,4 тыс.
Доля первичного рынка выросла во всех крупнейших регионах. Наибольший прирост наблюдался в Воронежской (+18,5%) и Ростовской областях (+17,5%), в Татарстане (+16,1%). В Москве и Санкт-Петербурге показатель увеличился на 15,1% и 12,6% соответственно.
Второй месяц подряд Москва лидирует среди регионов по доле первичного рынка в общем количестве выданных кредитов. Если в апреле показатель превышал 47%, то в мае он уже составил 62,5%. Мы объясняем столь высокий темп роста в столице скорым завершением программы «Господдержки» и изменением условий «Семейной ипотеки».
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4. Домклик назвал регионы с самыми бюджетными новостройками
Аналитики Домклик выяснили, что больше всего недорогих новостроек среди крупнейших регионов России продается в Ленинградской области (99,3%). В лидерах также Воронежская (98,5%) и Свердловская области (98,2%).
Речь идет о новостройках классов эконом и комфорт. Цена предложения в экономклассе близка к стоимости класса комфорт и составляет около 3-4 млн. руб.
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5. Штрафы за самовольное подключение к водопроводам могут увеличить
Штрафы за незаконное присоединение к водопроводу и канализации для граждан предлагают повысить до 15 тыс. руб.
Для должностных лиц их хотят поднять до 30-80 тыс. руб., для юрлиц — до 100-200 тыс. руб. Сейчас штрафы за такое нарушение составляют 1-1,5 тыс. руб., 2-3 тыс. руб. и 20-30 тыс. руб. соответственно.
Вместе с тем наказание могут распространить еще и на самовольное использование коммунальных сетей.
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6. Домклик выяснил, где в Краснодарском крае продаются самые дешевые дома
Наиболее бюджетные загородные дома в Краснодарском крае находятся в Староминском и Новопокровском районах. Стоимость лота площадью 100 кв. м там составляет 1,8 млн руб. и 2,5 млн руб. соответственно.
Наиболее дорогие объекты предлагаются в Сочи (примерная цена — 18,1 млн руб.) и Геленджике (12,5 млн руб.). За ними следуют Горячий Ключ (8,7 млн руб.), Красноармейский (8,7 млн руб.) и Анапский (8,5 млн руб.) районы.
Подскажите пожалуйста, а при покупке квартиры новостройки в ипотеку у Сбербанка всем дают сбербонусы? И в течении какого времени их ожидать?
Камила Б.здравствуйте! Нет, нужно, чтобы застройщик участвовал в этой акции совместно с нами. Также нужно выполнить ряд условий из Правил акции, там же описываем порядок начисления бонусов: https://blog.domclick.ru/home/post/pravila-akcii-spasibo-za-kvartiru-20