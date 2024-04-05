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Новости
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Главное за неделю с 1 по 5 апреля 2024 года

Дата публикации: 05 апр 2024
Главное за неделю с 1 по 5 апреля 2024 года
Содержание

1. Сбербанк запустил «Зеленую ипотеку»

Сбер начал принимать заявки на получение кредита по программе «Зеленая ипотека». По ней можно купить квартиру в новостройке с классом энергоэффективности А, А+, А++ и снизить ставку по кредиту на 0,3%.

Дома, соответствующие критериям программы, отмечены в результатах поиска на сайте Домклик значком «Зеленая ипотека». Чем выше класс энергоэффективности, тем меньше дом потребляет энергоресурсов и тем больше экономия при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Одна из наших приоритетных задач — разрабатывать решения и продукты, которые отвечают на современные запросы общества. В рамках своей стратегии по созданию устойчивого будущего мы разработали новый продукт — «Зеленую ипотеку». Эта программа в том числе призвана помочь в борьбе с нерациональным потреблением и позволит клиентам внести свой вклад в оздоровление окружающей среды.

Фото эксперта
Александр Ведяхин
первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

Подробнее об условиях «Зеленой ипотеки»>>

2. Домклик провел конференцию для застройщиков и агентств недвижимости Domclick Digital Day

4 апреля в Сочи состоялась конференция для профессионалов рынка недвижимости Domclick Digital Day. Порядка 420 партнеров Сбера участвовали в ней очно, еще 750 присоединились онлайн.

Спикеры Домклик рассказали, как изменился рынок недвижимости и ипотеки, а также о возможностях и нововведениях для продавцов и покупателей жилья.

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Например, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи на конференции объявил о снижении минимального размера комиссии для застройщиков при выдаче льготной ипотеки в сегментах, где необходима субсидия.

Новый размер компенсационных выплат — от 4,9%. Благодаря смягчению условий льготного ипотечного кредитования со стороны банка застройщики смогут снизить свои расходы.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Все новости Domclick Digital Day на одной странице>>

3. Штрафы за недопуск газовщиков в квартиру повысятся в пять раз

Размер штрафов за недопуск в квартиру сотрудников газовой службы для проверки оборудования для граждан увеличится с 1-2 тыс. руб. до 5-10 тыс. руб. Такой законопроект приняла Госдума, также его одобрил Совфед.

Столько же придется заплатить за уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования и за самовольную его замену.

Узнайте, кому по закону вы обязаны открыть дверь квартиры>>

4. Получить кредит под залог недвижимости в Сбере стало проще

Клиенты Сбера теперь могут оформить кредит под залог недвижимости полностью удаленно и получить скидку на ставку в размере 0,3%.

Опция доступна клиентам, которые передают банку квартиру или апартаменты в качестве залога. Чтобы заключить кредитный договор и получить деньги, посещать отделение банка не нужно — провести сделку можно дистанционно. За это клиент получит дополнительную скидку на ставку в размере 0,3%.

Кроме этого, банк отменил обязательный отчет об оценке для квартир, которые передаются в залог по кредиту.

Читайте, как получить кредит под залог недвижимости в Сбербанке дистанционно>>

5. В СберСити стартовали продажи квартир в квартале речного парка

На сайте СберСити открылись продажи квартир в квартале речного парка В21. Он состоит из трех корпусов на 231 квартиру. Выдача ключей запланирована на июнь 2025 года.

В этом квартале представлены варианты видового жилья с террасами, двухуровневые квартиры на первых этажах и квартиры концепции My garden.

Будущие жители также могут выбрать студии и квартиры с 1-4 комнатами с разными функциональными планировочными решениями. Площадь этого жилья по сравнению со стандартными рыночными предложениями увеличенная — 44-285 кв. м. Высота потолков без отделки — 3,5-5 м.

Выбрать квартиру в СберСити>>

6. Беспроцентные кредиты на жилье для молодых семей хотят ввести в России

Молодым семьям в России предложили давать беспроцентный заем на покупку или строительство жилья. С такой инициативной выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Она уточнила, что молодой считается семья из граждан РФ с одним и более ребенком до 18 лет. Каждому супругу (либо одному родителю в неполной семье) должно быть не более 35 лет. Предполагается, что такой кредит они смогут взять на срок до 25 лет.

Узнать, как семьи могут получить кредит с господдержкой в 2024 году>>

7. Клиенты Домклик получили первую ипотеку за полярным кругом

27 марта 2024 года в городе Игарка (Красноярский край) в офисе Сбербанка провели первую ипотечную сделку.

Ранее, чтобы получить ипотеку, жители удаленного северного города были вынуждены вылетать в Красноярск. Теперь клиенты могут оформить все на месте. Такая возможность появилась благодаря расширению списка ипотечных офисов Сбера за полярным кругом.

Сделка прошла с использованием сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов, в качестве первоначального взноса использовался материнский капитал.

Подробнее о том, как работает электронная регистрация права собственности>>

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии2
Е
Евгений Ф.
05 апр 2024

Лимиты по ИТ ипотеке увеличили

Домклик
08 апр 2024

Здравствуйте! Лимиты по программе такие:18 000 000 ₽ – для кредитуемых объектов в Москве и области, Санкт-Петербурге и области9 000 000 ₽ — для остальных регионов РФОзнакомиться с условиями и подать заявку можете на странице программы: https://domclick.ru/ipoteka/programs/it-workers?from=blog

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