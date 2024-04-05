Главное за неделю с 1 по 5 апреля 2024 года
- Сбербанк запустил «Зеленую ипотеку»
- Домклик провел конференцию для застройщиков и агентств недвижимости Domclick Digital Day
- Штрафы за недопуск газовщиков в квартиру повысятся в пять раз
- Получить кредит под залог недвижимости в Сбере стало проще
- В СберСити стартовали продажи квартир в квартале речного парка
- Беспроцентные кредиты на жилье для молодых семей хотят ввести в России
- Клиенты Домклик получили первую ипотеку за полярным кругом
1. Сбербанк запустил «Зеленую ипотеку»
Сбер начал принимать заявки на получение кредита по программе «Зеленая ипотека». По ней можно купить квартиру в новостройке с классом энергоэффективности А, А+, А++ и снизить ставку по кредиту на 0,3%.
Дома, соответствующие критериям программы, отмечены в результатах поиска на сайте Домклик значком «Зеленая ипотека». Чем выше класс энергоэффективности, тем меньше дом потребляет энергоресурсов и тем больше экономия при оплате жилищно-коммунальных услуг.
Одна из наших приоритетных задач — разрабатывать решения и продукты, которые отвечают на современные запросы общества. В рамках своей стратегии по созданию устойчивого будущего мы разработали новый продукт — «Зеленую ипотеку». Эта программа в том числе призвана помочь в борьбе с нерациональным потреблением и позволит клиентам внести свой вклад в оздоровление окружающей среды.
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2. Домклик провел конференцию для застройщиков и агентств недвижимости Domclick Digital Day
4 апреля в Сочи состоялась конференция для профессионалов рынка недвижимости Domclick Digital Day. Порядка 420 партнеров Сбера участвовали в ней очно, еще 750 присоединились онлайн.
Спикеры Домклик рассказали, как изменился рынок недвижимости и ипотеки, а также о возможностях и нововведениях для продавцов и покупателей жилья.
Например, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи на конференции объявил о снижении минимального размера комиссии для застройщиков при выдаче льготной ипотеки в сегментах, где необходима субсидия.
Новый размер компенсационных выплат — от 4,9%. Благодаря смягчению условий льготного ипотечного кредитования со стороны банка застройщики смогут снизить свои расходы.
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3. Штрафы за недопуск газовщиков в квартиру повысятся в пять раз
Размер штрафов за недопуск в квартиру сотрудников газовой службы для проверки оборудования для граждан увеличится с 1-2 тыс. руб. до 5-10 тыс. руб. Такой законопроект приняла Госдума, также его одобрил Совфед.
Столько же придется заплатить за уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования и за самовольную его замену.
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4. Получить кредит под залог недвижимости в Сбере стало проще
Клиенты Сбера теперь могут оформить кредит под залог недвижимости полностью удаленно и получить скидку на ставку в размере 0,3%.
Опция доступна клиентам, которые передают банку квартиру или апартаменты в качестве залога. Чтобы заключить кредитный договор и получить деньги, посещать отделение банка не нужно — провести сделку можно дистанционно. За это клиент получит дополнительную скидку на ставку в размере 0,3%.
Кроме этого, банк отменил обязательный отчет об оценке для квартир, которые передаются в залог по кредиту.
Читайте, как получить кредит под залог недвижимости в Сбербанке дистанционно>>
5. В СберСити стартовали продажи квартир в квартале речного парка
На сайте СберСити открылись продажи квартир в квартале речного парка В21. Он состоит из трех корпусов на 231 квартиру. Выдача ключей запланирована на июнь 2025 года.
В этом квартале представлены варианты видового жилья с террасами, двухуровневые квартиры на первых этажах и квартиры концепции My garden.
Будущие жители также могут выбрать студии и квартиры с 1-4 комнатами с разными функциональными планировочными решениями. Площадь этого жилья по сравнению со стандартными рыночными предложениями увеличенная — 44-285 кв. м. Высота потолков без отделки — 3,5-5 м.
Выбрать квартиру в СберСити>>
6. Беспроцентные кредиты на жилье для молодых семей хотят ввести в России
Молодым семьям в России предложили давать беспроцентный заем на покупку или строительство жилья. С такой инициативной выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
Она уточнила, что молодой считается семья из граждан РФ с одним и более ребенком до 18 лет. Каждому супругу (либо одному родителю в неполной семье) должно быть не более 35 лет. Предполагается, что такой кредит они смогут взять на срок до 25 лет.
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7. Клиенты Домклик получили первую ипотеку за полярным кругом
27 марта 2024 года в городе Игарка (Красноярский край) в офисе Сбербанка провели первую ипотечную сделку.
Ранее, чтобы получить ипотеку, жители удаленного северного города были вынуждены вылетать в Красноярск. Теперь клиенты могут оформить все на месте. Такая возможность появилась благодаря расширению списка ипотечных офисов Сбера за полярным кругом.
Сделка прошла с использованием сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов, в качестве первоначального взноса использовался материнский капитал.
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Лимиты по ИТ ипотеке увеличили
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