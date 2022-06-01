Домклик зафиксировал трёхкратный рост объёма выдач на двухкомнатные квартиры по семейной ипотеке
Сбер продолжает делать семейную ипотеку доступнее — за счёт использования дополнительных электронных сервисов Домклик при проведении сделок ставка по ипотеке для семей с детьми составляет от 5,7% годовых, что ниже уровня, установленного Правительством РФ.
Более того, в рамках программы «Ипотека по двум документам» при покупке вторичного жилья или квартир в новостройках появилась возможность использовать материнский капитал для увеличения суммы кредита. Клиенты могут не только формировать первоначальный взнос средствами материнского капитала, но и увеличить сумму кредита до 100% от стоимости недвижимости, что позволяет значительно расширить рамки бюджета при выборе жилья.
Домлик фиксирует высокий спрос на семейную ипотеку — общая сумма выданных кредитов для семей с детьми по всем видам объектов недвижимости составила 442,6 млрд рублей за все время действия программы. При этом с начала 2022 года сумма выдач составила 152,3 млрд рублей — в 3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Мария РомчановаРуководитель аналитического центра Домклик«Одна из наших основных задач — это улучшение жилищных условий для семей с детьми. Сбербанк и государство повышают доступность семейной ипотеки, это важно для позитивных изменений демографической ситуации в стране. Мы следуем обозначенному государством курсу и обеспечиваем стабильную выдачу льготных ипотечных кредитов. Клиенты Домклик могут сэкономить деньги и забронировать квартиру в новостройке со скидкой от 0,3% до 0,5% на ставку по ипотеке Сбера, а по ряду совместных программам с застройщиками на новостройки ставка будет от 0,1%. Для онлайн-бронирования доступны тысячи квартир по всей России — их легко найти с помощью фильтра «Скидка на ипотеку».В 2022 году семейная ипотека с господдержкой наиболее популярна в Москве, где сумма выдач составила 25,2 млрд руб, Московской области — 16,8 млрд руб, Санкт-Петербурге —17,6 млрд руб, Краснодарском крае — 7 млрд руб и Тюменской области —8 млрд руб».
Интересной тенденцией стал рост количества двухкомнатных квартир, приобретаемых с использованием льготной семейной ипотеки. Аналитики Домклик выяснили, что клиенты делают выбор в пользу квартир с большей площадью. Так, с января по май 2022 года на покупку двухкомнатных квартир было выдано 4 418 кредитов на сумму 19,8 млрд рублей, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля двухкомнатных квартир среди всех выдач составляет 38% — на 4% выше по сравнению с январём-маем 2021 года.
При этом, по данным Домклик, спрос на однокомнатное жилье у российских семей остаётся высоким — с января по май 2022 года в рамках семейной ипотеки было выдано 4 503 ипотечных кредита на общую сумму 15,7 млрд рублей. Доля однокомнатных квартир среди всех выдач составляет 38,8% — на 6% выше по сравнению с январём-маем 2021 года.