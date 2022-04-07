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Домклик работает в штатном режиме
Дата публикации: 07 апр 2022
Домклик и Сбербанк готовы к ситуации с возможными ограничениями своих приложений в зарубежных магазинах приложений.
Мы заранее подготовили решения, которые позволят сохранить полную работоспособность приложений, уже установленных на телефоны.
Если вы планировали скачать наше приложение, но до сих пор не сделали этого, сейчас самое время.
Юля Тихонова
Автор статьи
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