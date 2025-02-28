Домклик и Сбер обменялись опытом в кредитовании жилья с банками Узбекистана
Обучение в СберУниверситете прошли 15 банков из Узбекистана, в том числе Центральный. Основной темой стали применение эскроу-счетов жилищном строительстве и механизмы проектного финансирования.
Мероприятие проходило 25-26 февраля, в нем участвовали 38 человек. Они получили возможность ознакомиться с опытом РФ в передовых практиках и инструментах кредитования жилья.
Этот визит стал важным шагом в укреплении сотрудничества между странами и международными экспертами, а также позволил повысить квалификацию специалистов банковского сектора Узбекистана.
Обучение было направлено на внедрение эффективных финансовых решений, и это, в свою очередь, будет способствовать развитию жилищного строительства и улучшению жилищных условий граждан республики.
Участники программы выразили благодарность организаторам за предоставленную возможность и отметили важность полученных знаний для дальнейшей работы в своих учреждениях.
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