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Домклик и Сбер обменялись опытом в кредитовании жилья с банками Узбекистана

Дата публикации: 28 фев 2025
Домклик и Сбер обменялись опытом в кредитовании жилья с банками Узбекистана

Обучение в СберУниверситете прошли 15 банков из Узбекистана, в том числе Центральный. Основной темой стали применение эскроу-счетов жилищном строительстве и механизмы проектного финансирования.

Мероприятие проходило 25-26 февраля, в нем участвовали 38 человек. Они получили возможность ознакомиться с опытом РФ в передовых практиках и инструментах кредитования жилья.

Этот визит стал важным шагом в укреплении сотрудничества между странами и международными экспертами, а также позволил повысить квалификацию специалистов банковского сектора Узбекистана.

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Обучение было направлено на внедрение эффективных финансовых решений, и это, в свою очередь, будет способствовать развитию жилищного строительства и улучшению жилищных условий граждан республики.

Участники программы выразили благодарность организаторам за предоставленную возможность и отметили важность полученных знаний для дальнейшей работы в своих учреждениях.

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Новости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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