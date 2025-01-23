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Число долгостроев в России уменьшилось в 30 раз с 2019 года

Дата публикации: 23 янв 2025
Число долгостроев в России уменьшилось в 30 раз с 2019 года

Единый реестр проблемных объектов за шесть лет сократился на 97%, с 3 тыс. долгостроев до 97. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя России.

«Мы продолжаем вести работу в части восстановления прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Начиная с 2019 года Единый реестр проблемных объектов (ЕРПО) сократился с более чем 3 тыс. проблемных объектов до 97», — цитирует пресс-служба замглавы Минстроя Никиты Стасишина.

В прошлом году из реестра исключили 213 домов, больше всего — в Москве (42), в Ленинградской области (27) и Красноярском крае (23). Поводом чаще всего становились сдача объектов в эксплуатацию и выполнение обязательств застройщиков перед дольщиками.

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Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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