Часть ипотечных заемщиков освободили от НДФЛ: что это значит и кого касаются изменения
Россиянам, которые оформили ипотеку или рефинансировали ее до конца 2024 года и у которых при этом возникает материальная выгода, не придется платить с нее налог. Такие положения содержатся в законе, который подписал президент России Владимир Путин.
Рассказываем, что такое матвыгода, почему она возникает и кого касается этот налог.
Что такое материальная выгода
Материальная выгода — это дополнительные доходы. В случае с кредитами она возникает, когда человек взял, в частности, заем по ставке ниже 2/3 ключевой ставки ЦБ. Экономия на процентах, возникающая в результате разницы ставок, и является матвыгодой, с которой будет удерживаться налог в 35%.
Речь идет обо всех кредитах, в том числе об ипотечных.
Также матвыгода возникает при покупке ценных бумаг, товаров, услуг, цифровых финансовых активов или цифровых прав по цене ниже рыночной.
Каких кредитов это касается
Дополнительный доход в виде матвыгоды возникает, если кредит выдала организация или ИП, которая является работодателем заемщика или взаимозависима с ним либо с его работодателем. Иными словами, если человек взял кредит у своего работодателя или он как-то связан с организацией, к примеру, у него есть доля в уставном капитале в размере 25%. В случае с ИП речь идет в том числе о родственных отношениях между ним и заемщиком.
То есть обычных заемщиков, получивших кредит в банке, которые не подпадают под эти условия, ни налог с материальной выгоды, ни новый закон не касаются.
Что поменял новый закон
Любая матвыгода, полученная с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года, освобождалась от НДФЛ. С начала 2024-го эта мера действовать перестала.
Также летом этого года в статью 212 Налогового кодекса РФ внесли изменения, которые, в частности, исключили возможность не платить налог на матвыгоду по кредиту при наличии у заемщика права на имущественный налоговый вычет.
Новым законом такую льготу для кредитов на строительство и покупку жилья, земельных участков и на рефинансирование таких кредитов вернули. Но только для тех, которые оформили до 31 декабря 2024 года. При этом право заемщика на получение имущественного налогового вычета должно быть подтверждено налоговой.
Хочу взять ипотеку. Что нужно знать?
Если лаконично выразится: налог на матвыгоду может возникнуть ТОЛЬКО у сотрудников банка (банк - работодатель). Не сотрудникам этот налог не применим. Но даже если сотрудник, то налог всё-равно не коснется, если есть имущественный вычет И кредит оформлен до 31.12.24
Валентин Е.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
НАРОД, МАТ.ВЫГОДА КАСАЕТСЯ ТОЛЬКО ТЕХ, КТО БРАЛ ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ/КРЕДИТЫ У РАБОТОДАТЕЛЯ. Люди с обычными ипотеками - проходят мимо, вы и так под мат.выгоду не попадаете.
Регина С.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Добрый день. В июне 2024г. купили квартиру и взяли семейную ипотеку под 4% (супруга работает в Сбере и там же одобрили ипотеку). Как новый закон может нам пригодиться? Можно как-то его использовать?
Павел Я.здравствуйте! Если необходимо уточнить вашу возможность в матвыгоде, то рекомендуем обратиться в службу поддержки ФНС России.
Я так понял, что если ты взял заем у организации, к примеру, в которой ты работаешь, на покупку недвижимости, то с января 2024 года ты платил НДФЛ с материальной выгоды. Например, я взял в 2022 году 1 млн у работодателя под 0%. До конца 2023 года я не платил никаких НДФЛ (я должен был отдать лишь этот 1 млн). С 2024 года с меня ежемесячно начали брать НДФЛ, потому что я получаю материальную выгоду т.к. не плачу проценты за этот заем. А сейчас это снова хотят отменить. Только непонятно те деньги, которые я уже заплатил с января 2024 года мне вернутся или это касается будущих платежей.
Камил Р.здравствуйте! Для уточнения вашего вопроса мы рекомендуем обратиться в службу поддержки ФНС.
Спасибо, что поделились своим мнением.
У супруги право на имущественный вычет использовано, у меня - нет. Как в этом случае быть?
Дмитрий Б.здравствуйте! Этот вопрос рекомендуем уточнить в службе поддержки ФНС России.