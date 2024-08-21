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Чаще всего россияне обращаются к юристам из-за имущества — исследование

Дата публикации: 21 авг 2024
Чаще всего россияне обращаются к юристам из-за имущества — исследование

Количество обращений россиян к юристам выросло на 30% за год, чаще всего их запросы были связаны с имуществом. К такому выводу пришли аналитики юридического сервиса «СберПраво».

Эксперты изучили договоры на оказание услуг, заключенные с юристами с июля 2023 года по июль 2024 года. Таким образом они выяснили, что россияне обращались к специалистам в основном по вопросам, касающимся имущества. На них пришлось 28% от общего числа договоров.

При этом 70% обращений связаны с недвижимостью. Юристы помогли проверить документы о правах на жилье, наличие ограничений или обременений, сведения о продавце, выявить риски оспаривания сделок. Еще 10% касаются движимого имущества, 9% — ЖКХ и жилищных вопросов.

Кроме этого, в топе обращения по семейным вопросам (17%), финансам (16%), налогам (14%) и защите прав потребителей (12%). Замыкают список запросы, связанные с работой (6%), автотранспортом (4%) и наследством (3%).

Как рассказал вице-президент, директор Правового департамента Сбербанка Игорь Кондрашов, более 60% запросов на юридические онлайн-услуги поступает из Москвы и Санкт-Петербурга. В регионах люди выбирают очное общение, но эта тенденция меняется, отметил он.

«Мы видим, что спрос на такие услуги растет и в других городах России. Даже в селах, поселках и малых городах страны, где нет большого количества юристов, можно обратиться к опытным специалистам в любой области права», — подчеркнул Игорь Кондрашов.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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