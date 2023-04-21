Цены на новостройки снизились на 16%, государство планирует упростить семейную и IT-ипотеку — главное за неделю
- Цены на новостройки в России снизились на 16% после заявлений ЦБ об «околонулевой» ипотеке
- Минцифры предложило отменить требования к зарплате по IT-ипотеке для молодых специалистов
- В России предложили вдвое увеличить лимит семейной ипотеки в городах-миллионниках
- Россияне в марте оформили рекордное число ипотеки Сбера на ИЖС
- Аналитики Домклик рассказали, в каких регионах больше всего вырос спрос на ипотеку
1. Цены на новостройки в России снизились на 16% после заявлений ЦБ об «околонулевой» ипотеке
Застройщики перестали включать «доплату» за низкую ставку в стоимость квартиры после заявлений Центробанка России о введении ограничений на ипотеку с экстремально низкими ставками вплоть до 0,1%. Это сказалось на ценах: за последние две недели средняя цена на новостройки снизилась на 2%, а с августа 2022 года, когда был пик субсидированных программ, на 16%, сообщил директор по работе с партнёрами дивизиона «Домклик» Сбербанка Дмитрий Чернов.
Ипотеки по «околонулевым» ставкам в СберБанке сейчас нет, остались только субсидированные ставки от 4%, добавил он.
Напомним, что Центробанк России начнёт ограничивать ипотеку с экстремально низкими ставками с 30 мая 2023 года.
2. Минцифры предложило отменить требования к зарплате по IT-ипотеке для молодых специалистов
Минцифры России предложило исключить требование о минимальном размере зарплаты по IT-ипотеке для специалистов до 30 лет включительно и увеличить кредитный лимит по программе с 240 до 500 млрд рублей.
По данным Минцифры, с начала запуска программы в 2022 году льготную ипотеку оформили уже более 10 тыс. человек. Общая сумма выданных кредитов составила свыше 90 млрд рублей.
IT-ипотеку могут взять сотрудники аккредитованных IT-компаний в возрасте от 18 до 50 лет включительно, которые зарабатывают от 120 тыс. рублей в месяц до вычета НДФЛ в городах-миллионниках и от 70 тыс. — в остальных населённых пунктах. В Москве минимальная зарплата специалистов — не менее 150 тыс. рублей в месяц. Ставка ипотеке для IT в Сбере — от 4,7% годовых.
Узнать подробнее об условиях IT-ипотеки в Сбере>>
3. В России предложили вдвое увеличить лимит семейной ипотеки в городах-миллионниках
Максимальную сумму кредита по семейной ипотеке в России в городах-миллионниках предложили увеличить вдвое — с 6 млн до 12 млн руб. Такое обращение в Минстрой направил комитет Госдумы по строительству и ЖКХ.
Как поясняют авторы письма, льготная ипотека для семей с детьми заработала в 2017 году, а максимальный лимит в 12 млн рублей действует только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, хотя недвижимость в регионах с тех пор заметно подорожала.
В Общественном совете при Минстрое считают инициативу логичной, поскольку города-миллионники активно развиваются и застраиваются. Девелоперы также отмечают, что нововведение хорошо отразится на строительной отрасли, потому что вырастет спрос на двух- и трёхкомнатные квартиры и на жильё в крупных городах в целом.
Узнать подробнее об условиях семейной ипотеки в 2023 году>>
4. Россияне в марте оформили рекордное число ипотеки Сбера на ИЖС
Ипотека на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в марте 2023 года достигла абсолютного рекорда за всё время. В преддверии дачного сезона число сделок в этом сегменте выросло до 4,3%. Было выдано около 4,4 тыс. кредитов на сумму около 19 млрд рублей, посчитали аналитики Домклик.
Построить жилой дом можно по льготным ставкам. По программе ипотеки с господдержкой кредит можно взять как на строительство дома или его завершение на имеющемся или арендованном земельном участке, так и получить деньги на одновременное приобретение земли и строительство дома на ней.
Как построить дом в ипотеку СберБанка>>
5. Аналитики Домклик рассказали, в каких регионах больше всего вырос спрос на ипотеку
Рынок ипотеки продолжил укрепляться в марте 2023 года. Как показала статистика Сбера, всего было заключено более 103,3 тыс. сделок на сумму около 332 млрд руб. Это больше, чем в феврале, на 33,6%, посчитали аналитики Домклик.
Заметнее всего спрос на ипотеку вырос в небольших регионах с населением до 1 млн человек: в Хакасии, Мордовии, Тыве. Из мегаполисов самый большой рост фиксируется в Санкт-Петербурге.
Причиной укрепления спроса послужили льготные ипотечные программы. Самой востребованной по-прежнему остаётся семейная ипотека. Также популярны ипотека с господдержкой и ипотека для IT-специалистов. Сохраняет спрос в том числе и сезонный всплеск интереса к загородной недвижимости.