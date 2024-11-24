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Центробанк предупредил россиян о появлении нового вида мошенничества

Новости
Дата публикации: 24 нояб 2024
1K
Центробанк предупредил россиян о появлении нового вида мошенничества

Злоумышленники изобретают всё новые способы хищения денег россиян. В последнее время участились случаи мошенничества с участием якобы «инкассаторов», на самом деле — подставных курьеров. Об этом рассказали в пресс-службе Центробанка.

«Обычно мошенники звонят жертве, представляются сотрудниками Банка России и сообщают, что на банковские счета совершается массовая атака, которая может привести к хищению денег. Чтобы обезопасить сбережения, злоумышленники предлагают воспользоваться бесплатной услугой инкассаторов. Они, по версии мошенников, смогут забрать наличные и перевезти их в другой банк для временного хранения якобы на "специальном счёте", который защищен от мошеннических атак», — рассказали в телеграм-канале ЦБ.

Как не стать жертвой схемы

В Центробанке рекомендуют не реагировать на такие звонки или сообщения, не паниковать и не передавать деньги неизвестным лицам ни под каким предлогом. Там напомнили, что услугами инкассации могут пользоваться юридические и физические лица только после заключения специального договора об оказании инкассаторских услуг.

Кроме того, Банк России не работает с гражданами как с клиентами, не ведёт их счета и не совершает звонков людям.

Новости
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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