Центробанк предупредил россиян о появлении нового вида мошенничества
Злоумышленники изобретают всё новые способы хищения денег россиян. В последнее время участились случаи мошенничества с участием якобы «инкассаторов», на самом деле — подставных курьеров. Об этом рассказали в пресс-службе Центробанка.
«Обычно мошенники звонят жертве, представляются сотрудниками Банка России и сообщают, что на банковские счета совершается массовая атака, которая может привести к хищению денег. Чтобы обезопасить сбережения, злоумышленники предлагают воспользоваться бесплатной услугой инкассаторов. Они, по версии мошенников, смогут забрать наличные и перевезти их в другой банк для временного хранения якобы на "специальном счёте", который защищен от мошеннических атак», — рассказали в телеграм-канале ЦБ.
Как не стать жертвой схемы
В Центробанке рекомендуют не реагировать на такие звонки или сообщения, не паниковать и не передавать деньги неизвестным лицам ни под каким предлогом. Там напомнили, что услугами инкассации могут пользоваться юридические и физические лица только после заключения специального договора об оказании инкассаторских услуг.
Кроме того, Банк России не работает с гражданами как с клиентами, не ведёт их счета и не совершает звонков людям.
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