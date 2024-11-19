Быстровозводимые дома от 7 дней — теперь на Домклик
На Домклик можно заказать строительство быстровозводимых домов по панельно-каркасной технологии c гарантией от подрядчика.
Готовые домокомплекты, состоящие из панелей стен, перекрытий и кровли, производятся компанией «Технониколь». На стройплощадке дом из них собирают буквально за несколько дней.
Надёжность. При соблюдении технологии сборки дом прослужит десятки лет. на Домклик представлены строительные компании, которые сертифицированы «Технониколь» и аккредитованы СберБанком. Кроме того, каждый дом получает гарантийное обслуживание сроком на 5 лет.
Высокая скорость сборки. Дом из панелей возводят за несколько дней — это большой плюс в условиях дефицита профессиональных строительных бригад. Чем меньше времени занимает процесс строительства, тем меньше накладные расходы. Например, оплата непредвиденных простоев и затраты на проживание бригады.
Энергоэффективность и хорошая шумоизоляция. В домах используется безопасный базальтовый утеплитель, который не горит, не впитывает воду, не гниёт, не плесневеет и имеет шумопоглощение выше, чем у кирпича.
Всесезонность. Стройка не зависит от погоды — можно начать строительство уже сейчас и скорее переехать в дом мечты Кроме того, панельно-каркасные дома отлично подходят под условия ипотечных программ Сбербанка, в том числе льготных, а короткий срок строительства оставляет время, чтобы подвести коммуникации, сделать фундамент, зарегистрировать участок и дом.
В рамках данного предложения заказать строительство быстровозводимого дома можно в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Что такое быстровозводимый дом
Это панельно-каркасный дом, который изготавливается на производстве в течение 3−4 месяцев и собирается уже на вашем участке в среднем за неделю.
Панели производят на заводе полного цикла: от сушки и обработки древесины до готовых домокомплектов. Пирог панелей состоит из утепленного минеральной ватой деревянного силового каркаса, с внутренней стороны которого — пароизоляция, а с наружной — гидроветрозащита.
Стеновые панели комплектуют наружной отделкой, окнами, дверями. С внутренней стороны стены обшиты ГСПВ (влагостойкой гипсостружечной плитой) — для конструктивной жесткости, звукоизоляции и эстетики. Кровельные панели — с частично набитой гибкой черепицей или подготовкой под любое кровельное покрытие. На панелях перекрытий смонтирован гидроизоляционный подкладочный ковер. Внутри панелей проложены закладные для инженерных коммуникаций.
Далее готовые панели упаковывают в защитную пленку и доставляют на место строительства по этапам сборки, начиная от нижних элементов дома.
Собирать дома можно в любую погоду, потому что панели упакованы в защитную пленку, которую снимают после монтажа. Они соединяются между собой через монтажные карманы, которые потом закрывают. Возведение теплого контура дома занимает несколько дней.
С любопытством