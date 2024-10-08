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Больше всего приятные звуки нужны жителям мегаполисов — опрос

Новости
08 окт 2024
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Больше всего приятные звуки нужны жителям мегаполисов — опрос

Свыше трети (37%) опрошенных россиян считают, что самая высокая потребность в приятных фоновых звуках у жителей городов-миллионников. Таковы результаты исследования компании РОКВУЛ.

Следует отметить, что в опросе участвовали только жители российских мегаполисов — 1,7 тыс. человек от 18 до 65 лет.

Еще 24% уверены, что хорошая акустическая среда необходима людям с психологическими проблемами — для создания благоприятной психологической атмосферы. 19% полагают, что успокаивающие звуки нужны людям, страдающим бессонницей, 16% — одиноким людям, 4% — тем, кто болеет.

Также респондентам задали вопрос «Какой эффект производят приятные фоновые звуки?». 40% заявили, что они успокаивают, 7% — что поднимают настроение. Кроме того, 5% участников исследования уверены в целебных свойствах приятных звуков, 2% считают их мотивирующими.

Результаты опроса показали, что большинство россиян (29%) предпочитают такие звуки, как шум дождя и моря. 17% нравится слушать кошачье мурлыканье, 15% расслабляются от звука потрескивающих в огне поленьев, 13% выбрали звуки леса и птичьих голосов, 11% — стук колес поезда. При этом 15% опрошенных предпочитают полную тишину.

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