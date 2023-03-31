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Больше недвижимости в IT-ипотеку Сбера, подтверждение права собственности и другие новые возможности на Домклик — главное за неделю

Дата публикации: 31 мар 2023
Больше недвижимости в IT-ипотеку Сбера, подтверждение права собственности и другие новые возможности на Домклик — главное за неделю

1. Условия для россиян, взявших «околонулевую» ипотеку, останутся прежними

Условия уже выданной ипотеки по «околонулевым» ставкам от застройщиков останутся прежними для заёмщиков. Будущие ограничения ипотеки с экстремально низкими ставками коснутся только банков, пояснил директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов.

Меры против ипотеки от застройщика со ставками под 0,1% глава ЦБ Эльвира Набиуллина анонсировала осенью. Они вступят в силу с 1 мая 2023 года в виде повышенных резервов на такие кредиты и надбавок за покрытие рисков.

2. IT-ипотеку в Сбере теперь можно взять на квартиру у закрытых паевых инвестфондов

С 27 марта ипотеку для IT в Сбере можно взять для покупки готовой квартиры в новостройке у закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), которые являются первыми собственниками жилья. При этом заключить договор купли-продажи нужно с управляющей компанией ЗПИФ. Раньше готовую квартиру в новостройке можно было купить только у юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Льготная программа востребована у IT-специалистов. С момента запуска в 2022 году банк выдал IT-специалистам ипотеку на более 30 млрд рублей. Февраль 2023-го года стал рекордным по объёму выдач — Сбер выдал ипотеку на 4,72 млрд рублей.

Узнать подробнее об условиях льготной программы в Сбере

3. Сбер запустил возможность подтверждения права собственности на Домклик

Сбер первым среди российских банковпредложилклиентам возможность быстро и бесплатно подтвердить своё право владения недвижимостью — сделать это можно на Домклик.

Напомним, что с 1 марта 2023 года Росреестр перестал публиковать сведения о собственниках в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), если её заказывают третьи лица. Получить выписку с данными о собственнике можно только с его согласия.

Узнать подробнее о новой возможности на Домклик

4. Каталог проектов домов от проверенных подрядчиков появился на Домклик

На Домклик появился новый сервис — каталог проектов домов от проверенных подрядчиков. В нём представлены типовые проекты строительных компаний с подробной информацией о будущем доме — от планировки и описания материалов до фото и видео уже построенных объектов.

Новый сервис поможет клиентам Домклик построить оптимальное загородное жильё и при необходимости оформить ипотеку Сбера.

Узнать подробнее о возможностях сервиса

5. Названы топ-5 регионов России по цифровизации сделок с недвижимостью

Аналитики Домклик определили наиболее развитые регионы России по цифровизации сделок с недвижимостью. Для этого ониисследовали динамику роста доли онлайн-заявок на ипотеку и электронной регистрации сделок за последние 3 года.

Топ февраля 2023 года по онлайн-заявкам на ипотеку возглавил северокавказский регион — Чеченская Республика, где их доля достигает 70%. Следующие строчки рейтинга за Магаданской областью и Чукотским автономным округом — 63,5%, далее следует Забайкальский край — 63,4%, Томская область Сибирского федерального округа — 59%.

В столичных городах, Москве и Санкт-Петербурге, процент заявок на ипотеку в электронном виде составляет 47,9% и 37,5% соответственно. По России в целом этот показатель чуть выше 40%.

Максимальные показатели электронной регистрации сделок в феврале 2023 года продемонстрировали северокавказские и дальневосточные регионы страны: Чеченская Республика — 99%, Амурская область — 93,3%, Карачаево-Черкесская Республика — 92,8%, Магаданская область и Чукотский автономный округ — 92,7%.

Узнать подробнее о цифровизации сделок с ипотекой в России

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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