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Банки будут включать данные мошенников в свои системы за два часа

Новости
11 окт 2024
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Банки будут включать данные мошенников в свои системы за два часа

ЦБ установил время, в течение которого банки будут вносить реквизиты злоумышленников из баз данных регулятора в собственные системы. С 22 октября для крупных организаций этот срок составит два часа, с 1 января 2025 года — один час. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

Речь идет о системах противодействия подозрительным операциям.

Такие же правила будут действовать и для банков, значимых на рынке платежных услуг. Остальным кредитным организациям на это дается три часа. Как отметили в пресс-службе, это поможет уменьшить количество новых переводов мошенникам.

«Кроме того, Банк России уточнил требования к порядку предоставления банками сведений о возможных мошеннических операциях, в том числе для информационного обмена с правоохранительными органами», — говорится в сообщении.

Теперь при запросе ЦБ банки должны будут определить, был ли перевод добровольным, и в течение рабочего дня ответить, считает ли его мошенническим. В пресс-службе подчеркнули, что это важно в тех случаях, когда пострадавшие не обращаются в банк, а сразу подают заявление в полицию.

Защитить себя от мошенников также поможет библиотека знаний по кибербезопасности «Кибрарий». Там можно прочитать материалы по информационной безопасности, узнать о трендах технологий в сфере киберзащиты, о том, какими бывают хакеры, как защитить личные данные и финансы от мошенников.

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