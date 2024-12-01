«Арктический гектар» расширят на два района ХМАО
Дата публикации: 01 дек 2024
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Программу «Арктический гектар» распространят на Белоярский и Березовский муниципальные районы Ханты-Мансийского автономного округа. Такой закон приняла Госдума.
В рамках программы «Арктический гектар» можно бесплатно получить земельный участок площадью до 1 гектара в Арктической зоне России для строительства жилья и создания бизнеса. В марте в ее состав включили Белоярский и Березовский районы ХМАО.
Законопроект о расширении программы на эти районы внесли в Госдуму в июле. Такая мера, по словам авторов документа, поможет предотвратить отток населения с Севера.
Как предполагается, закон вступит в силу 1 сентября 2025 года. Но сначала его должен подписать президент.
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Арктический гектар: как бесплатно получить землю
Юля Тихонова
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