Аналитики Домклик выделили ключевые неценовые факторы выбора квартиры для краткосрочной аренды
Транспортная доступность, разнообразие объектов инфраструктуры поблизости и наличие полезной техники в квартире вошли в топ-3 важнейших неценовых критериев при выборе жилья для краткосрочной аренды.
К такому выводу пришли аналитики Домклик, проведя опрос среди подписчиков Telegram-канала «Домклик». Опрос был запущен 17 января, его результаты зафиксированы 20 января. Всего в опросе приняли участие более 1000 респондентов.
Ключевые неценовые факторы при выборе квартиры для краткосрочной аренды
Краткосрочная аренда — динамично развивающийся сегмент индустрии путешествий. В условиях растущей конкуренции хозяевам крайне важно учитывать факторы, в том числе и неценовые, которые влияют на выбор потенциальных гостей.
Почти 70% опрошенных в качестве ключевого неценового критерия выбрали транспортную доступность — близость остановок общественного транспорта, метро, а также возможность добраться до них пешком.
Вторым по важности параметром стала инфраструктура (49%) – наличие рядом с жильем торговых центров, магазинов, аптек, а также культурно-досуговых учреждений. На третьем месте оказалось наличие необходимой техники (46%).
Среди факторов, которые потенциальные арендаторы положительно оценивают, но не считают критически значимыми – это площадь квартиры и количество комнат (24%). Также к бонусным, но не обязательным критериям относятся наличие в квартире дизайнерского ремонта (14%) и системы «Умный дом» (3%).
В каких городах сейчас наблюдается потенциальный спрос на посуточную аренду
Аналитики Домклик также вычислили, какие города обладают потенциалом роста для арендодателей. Для этого они выделили города-лидеры по доле размещённых объявлений на Домклик24, а затем рассчитали топ-10 городов по доле бронирований, чтобы оценить спрос, и сравнили полученные результаты.
По итогу эксперты пришли к выводу, что Нижний Новгород, Кисловодск и Ростов-на-Дону входят в топ-10 городов по доле бронирования жилья, но при этом находятся за пределами десятки лидеров по доле размещенных объявлений.
Также можно заметить, что присутствует частично неудовлетворённый спрос на посуточную аренду в Казани. По доле бронирований Казань занимает третье место с долей 7,7%, однако по доле размещенных объявлений столица Татарстана находится на шестом месте с долей 3,3%.
Как работает Домклик24
Хозяин размещает объект, указывает базовую цену за ночь и настраивает правила проживания, отмены и бронирования.
Гость бронирует жильё и в этот момент оплачивает 100% стоимости аренды.
Хозяин получает уведомление о бронировании и подтверждает или отменяет его. После подтверждения отменить бронирование можно только в экстренном случае через поддержку.
Гость выезжает из жилья, и Домклик24 перечисляет хозяину деньги.
Во второй части статьи (про потенциальный спрос) – какая-то ерунда: почему вообще сравниваются доли от абсолюта по стране? Ну и что, что Казань в одном рейтинге на 3-м месте, а в другом – на 7-м? Это не исключает, что количество объявлений может быть сильно больше, чем количество бронирований, а значит, никакого неудовлетворенного спроса может и не быть
Ленар С.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.