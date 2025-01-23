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Новости
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Аналитики Домклик выделили ключевые неценовые факторы выбора квартиры для краткосрочной аренды

Дата публикации: 23 янв 2025
Аналитики Домклик выделили ключевые неценовые факторы выбора квартиры для краткосрочной аренды
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Транспортная доступность, разнообразие объектов инфраструктуры поблизости и наличие полезной техники в квартире вошли в топ-3 важнейших неценовых критериев при выборе жилья для краткосрочной аренды.

К такому выводу пришли аналитики Домклик, проведя опрос среди подписчиков Telegram-канала «Домклик». Опрос был запущен 17 января, его результаты зафиксированы 20 января. Всего в опросе приняли участие более 1000 респондентов.

Ключевые неценовые факторы при выборе квартиры для краткосрочной аренды

Краткосрочная аренда — динамично развивающийся сегмент индустрии путешествий. В условиях растущей конкуренции хозяевам крайне важно учитывать факторы, в том числе и неценовые, которые влияют на выбор потенциальных гостей.

Почти 70% опрошенных в качестве ключевого неценового критерия выбрали транспортную доступность — близость остановок общественного транспорта, метро, а также возможность добраться до них пешком.

Вторым по важности параметром стала инфраструктура (49%) – наличие рядом с жильем торговых центров, магазинов, аптек, а также культурно-досуговых учреждений. На третьем месте оказалось наличие необходимой техники (46%).

Среди факторов, которые потенциальные арендаторы положительно оценивают, но не считают критически значимыми – это площадь квартиры и количество комнат (24%). Также к бонусным, но не обязательным критериям относятся наличие в квартире дизайнерского ремонта (14%) и системы «Умный дом» (3%).

В каких городах сейчас наблюдается потенциальный спрос на посуточную аренду

Аналитики Домклик также вычислили, какие города обладают потенциалом роста для арендодателей. Для этого они выделили города-лидеры по доле размещённых объявлений на Домклик24, а затем рассчитали топ-10 городов по доле бронирований, чтобы оценить спрос, и сравнили полученные результаты.

По итогу эксперты пришли к выводу, что Нижний Новгород, Кисловодск и Ростов-на-Дону входят в топ-10 городов по доле бронирования жилья, но при этом находятся за пределами десятки лидеров по доле размещенных объявлений.

Также можно заметить, что присутствует частично неудовлетворённый спрос на посуточную аренду в Казани. По доле бронирований Казань занимает третье место с долей 7,7%, однако по доле размещенных объявлений столица Татарстана находится на шестом месте с долей 3,3%.

Серым цветом выделены города, не представленные в топ-10 городов по доле размещённых объявлений.
Серым цветом выделены города, не представленные в топ-10 городов по доле размещённых объявлений.

Как работает Домклик24

Хозяин размещает объект, указывает базовую цену за ночь и настраивает правила проживания, отмены и бронирования.

Гость бронирует жильё и в этот момент оплачивает 100% стоимости аренды.

Хозяин получает уведомление о бронировании и подтверждает или отменяет его. После подтверждения отменить бронирование можно только в экстренном случае через поддержку.

Гость выезжает из жилья, и Домклик24 перечисляет хозяину деньги.

Найти или сдать жильё на Домклик24

Аренда недвижимости
Аналитика Домклик
Новости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
А что важно для вас при выборе квартиры для краткосрочной аренды?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии2
Л
Ленар С.
7 дней назад

Во второй части статьи (про потенциальный спрос) – какая-то ерунда: почему вообще сравниваются доли от абсолюта по стране? Ну и что, что Казань в одном рейтинге на 3-м месте, а в другом – на 7-м? Это не исключает, что количество объявлений может быть сильно больше, чем количество бронирований, а значит, никакого неудовлетворенного спроса может и не быть

Домклик
6 дней назад

Ленар С.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

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