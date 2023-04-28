Алексей Лейпи: Годовой объём выдачи ипотеки на ИЖС в Сбере вырос в 4 раза
Объёмы выдачи ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Сбере выросли почти в 4 раза, интерес к ней растёт каждый день. В прошлом году банк выдал порядка 25 тыс. кредитов — это 75% от всех выдач в России, а в марте этого года показатели побили месячный рекорд. Об этом в интервью Business FM сообщил Алексей Лейпи, исполняющий обязанности директора дивизиона «Домклик» Сбербанка.
По данным «Сбера», в 2022 году было выдано порядка 25 тысяч кредитов на индивидуальное жилищное строительство. Эти 25 тысяч составляют приблизительно 75% от всех выдач в стране. При этом если сравнить с 2021 годом, то это в 3,5 раза превышает показатели соответствующих периодов. Годовой объём увеличился почти в четыре раза, интерес населения именно к этому сегменту индивидуального жилищного строительства растёт каждый день. В марте у нас было выдано 4,5 тысячи кредитов именно под ИЖС. Таких показателей не было с момента старта этой программы.Лейпи отметил, что стимулируют спрос на ИЖС льготные программы ипотеки. По его словам, доля выдачи такой ипотеки на льготных условиях выросла с марта 2022 года с 72% до почти 99%.
Аналитики прогнозируют рост ИЖС в 2 раза по итогам года
По данным аналитиков Домклик, в апреле 2023 года Сбер выдаст более 4,5 тыс. ипотек на ИЖС на сумму около 19,9 млрд рублей. Это рекорд с момента старта программы. До этого максимальные показатели были зафиксированы в марте 2023 года.
По итогам 2023 года общий объём выдач на ИЖС составит около 200 млрд рублей — это в 2 раза больше, чем в 2022 году и почти в 8 раз превысит показатели 2021 года, прогнозируют аналитики.
По их мнению, смещение спроса в сторону кредитования на ИЖС продолжится. Если в 2022 году доля ипотек на строительство своего дома в общем объёме выданной ипотеки составляла 2-3%, в этом году она вырастет до 6%.
Помимо интереса людей к частным домах, роль в повышении спроса сыграла и своевременная масштабная законодательная реформа и повышение доступности кредитования. Например, было расширено действие льготных программ, смягчены условия выдачи ипотеки и появилась возможность выбирать, каким способом строить дом — с подрядчиком или самостоятельно.
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