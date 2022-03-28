Топ-5 недорогих новостроек Волгограда с квартирами до 3 млн рублей
Изучили рынок новостроек Волгограда и выбрали пять жилых комплексов, в которых можно купить квартиру стоимостью до 3 млн рублей прямо сейчас.
Яркий жилой комплекс в видом на Волгу
ЖК «Видный» в Советском районе Волгограда — рядом набережная Волги, 15 минут до центра города. Четыре девятиэтажных дома стоятся на территории в 5,2 га. Жилой комлплекс рассчитан на более чем 750 квартир — цены на них стартуют от 2,2 млн рублей. Дома кирпичные, все квартиры будут сданы с чистовой отделкой. Планируемый срок ввода в эксптуалацию — 2 квартал 2024 года.
Проектом предусмотрены парковка, детский сад и игровые площадки на территории жилого комлекса. Из интересного: контейнеры для раздельного сбора мусора, мойки для лап домашних животных и колодцы с родниковой водой. И, конечно, панорамный вид на Волгу — для жильцов квартир на верхних этажах.
Эстетичная высотка на Ополченской улице
ЖК «Графит» в Тракторозаводском районе Волгограда, 20 минут до центра города. Семнадцатиэтажный жилой комплекс с архитектурной подсветкой, панорамными лоджиями и окнамы высотой 1,8 м рассчитан на 224 квартиры. Цены стартуют от 2,9 млн рублей. Планируемый срок ввода в эксптуалацию — 3 квартал 2023 года.
Придомовая территория будет закрытой, въезд на нее через шлагбаум, планируются детские площадки и велопарковка. Рядом два парка — Комсомольский и имени Ю.А. Гагарина.
Масштабный жилой комплекс в Кировском районе
ЖК «Колизей» строится на улице 70-летия Победы — в нём смогут жить 16 тысяч человек. Территория площадью 40 га, 450 тыс. квадратных метров жилья, более 3,5 тыс. квартир. Цены стартуют от 2,1 млн рублей.
Расположение удобное, 15 минут от центра города, рядом сосновая роща и лесопарки. Территорию жилого комплекса отличает перепад высот. Высота домов от 5 до 16 этажей. Срок сдачи — 2 квартал 2023 года.
Микрорайон на улице Грибанова
ЖК «Долина» представляет собой целый микрорайон в Советском районе Волгограда. Квартал малоэтажных домов, где располажатся более 7 тыс. квартир. Цены на них стартуют от 2,3 млн рублей.
Проект жилого комплекса предусматривает собственный пешеходный бульвар на территории, а также парк, зоны отдыха и смотровую площадку. Ввод в экплуатацию планируется в 1 квартале 2024 года.
Дом с жизнеутверждающим названием на Тарифной улице
ЖК «Счастье» в Краснооктябрьский районе Волгограда — семнадцатиэтажный дом с жёлтыми акцентами. Высотку отличает жизнерадостный дизайн.
Здесь планируется более 150 квартир, цены на которые стартуют от 2,8 млн рублей. Срок сдачи — 1 квартал 2023 года. На территории предусмотрела парковка для машин и велосипедов. А в подъезде будет место для хранения детских колясок.
«Cчастливый» жилой комплекс завершает подборку доступных новостроек Волгограда. Квартиры в этой и других новостройках можно выбрать и купить на Домклик — не пропустите выгодные предложения и скидки от застройщиков.